Morre Renato Machado, referência do telejornalismo brasileiro, aos 83 anos no Rio
Jornalista construiu uma das carreiras mais sólidas da televisão brasileira, passando por jornais importantes e coberturas históricas no exterior.
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O jornalismo brasileiro perdeu, nesta quinta-feira (16), um de seus nomes mais emblemáticos. Renato Machado morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro.
O jornalista estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense. A causa da morte não foi divulgada.
Reconhecido pela voz serena, pela apuração rigorosa e pela longa trajetória na televisão, Renato construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo.
Ao longo desse período, ocupou diferentes funções, de repórter a correspondente internacional, passando pela bancada de alguns dos principais telejornais do país e tornando-se um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo nacional.
Quem foi Renato Machado?
Natural de 1942, Renato Machado iniciou a carreira em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. Em 1982, ingressou na TV Globo, onde ganhou projeção logo nos primeiros anos ao participar da cobertura da Guerra das Malvinas.
Pouco tempo depois, assumiu o posto de correspondente em Londres. Durante a permanência na Europa, acompanhou acontecimentos históricos, como o desastre nuclear de Chernobyl e atentados terroristas, consolidando sua reputação como jornalista especializado em coberturas internacionais.
Renato Machado no Bom Dia Brasil
Entre 1996 e 2010, Renato Machado comandou o Bom Dia Brasil como apresentador e editor-chefe.
O período ficou marcado por uma reformulação no telejornal, que passou a apostar em um formato mais dinâmico, com maior interação entre apresentadores, comentaristas e repórteres espalhados pelo país.
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Ao lado de Leilane Neubarth e, posteriormente, de Renata Vasconcellos, ajudou a transformar o programa em uma das principais referências do jornalismo matinal brasileiro.
Também apresentou o Jornal da Globo, o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como repórter especial em diferentes momentos da carreira.
Quais foram os principais momentos da carreira?
Além das coberturas internacionais, Renato Machado participou da cobertura de fatos que marcaram a história recente do Brasil, como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor e a morte de Ayrton Senna.
Também voltou a Londres como correspondente entre 2011 e 2016, período em que acompanhou eventos como os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo e a crise econômica na Grécia.
Em 2016, já como repórter especial do Globo Repórter, participou da reportagem "A arte como passaporte", indicada ao Emmy Internacional. A produção mostrou como projetos de música e dança transformavam a vida de jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade.
O legado de Renato Machado para o jornalismo
Em entrevistas ao projeto Memória Globo, Renato definia o telejornalismo como um exercício permanente de aprendizado. Para ele, o trabalho exigia curiosidade, domínio técnico e disposição para evoluir diariamente, uma filosofia que acompanhou toda a sua trajetória profissional.
Mesmo após deixar a TV Globo, em 2021, continuou compartilhando uma de suas maiores paixões, o universo dos vinhos, tema que frequentemente aparecia em suas redes sociais e em reportagens produzidas durante sua passagem como correspondente internacional.
A morte de Renato Machado encerra a trajetória de um jornalista que ajudou a contar parte da história do Brasil e do mundo para milhões de telespectadores, deixando como legado uma carreira marcada pela credibilidade, elegância e compromisso com a informação.