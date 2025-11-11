Enzo Ferro, do The Voice Brasil vive novo momento na carreira
Após performar músicas de nomes como Cyndi Lauper e Ed Sheeran, Enzo Ferro encerra sua participação no reality com gratidão e novos planos.
Durante outubro e novembro, Enzo Ferro marcou presença no reality “The Voice Brasil”, exibido no horário nobre do SBT.
O jovem cantor conquistou o público logo em sua estreia ao interpretar “Castle On The Hill”, de Ed Sheeran, garantindo sua vaga no programa.
Ao integrar o time de Mumuzinho, Enzo seguiu para a fase das batalhas, com momentos de grande aprendizado. Dividindo o palco com Ellen Santos, o artista chamou a atenção ao interpretar “True Colors”, clássico de Cyndi Lauper, encerrando sua trajetória no reality.
Grato pela experiência e pela visibilidade nacional que o programa proporcionou, Enzo celebra esse novo momento da carreira. “Participar do The Voice Brasil foi a realização de um grande sonho. Cantar naquele palco, representando minha arte e recebendo tanto carinho, foi simplesmente inesquecível. Essa experiência vai ficar marcada pra sempre na minha história e me deixou ainda mais motivado para seguir em frente”, compartilha o cantor.
Com a visibilidade conquistada, Enzo Ferro se prepara para um novo capítulo. “Sou imensamente grato por tudo que vivi no The Voice Brasil. Cada etapa foi uma aula e uma chance de me redescobrir como artista. Saio com o coração leve, cheio de aprendizado e pronto para escrever os próximos capítulos da minha trajetória na música”, declara o artista.
