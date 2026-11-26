Capital de Goiás aparece em seleção internacional ao lado de cidades da Argentina, Paraguai, França, Estados Unidos entre outros

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Goiânia está entre os dez destinos que devem ganhar destaque nas viagens em 2027. A capital de Goiás foi incluída em uma seleção internacional da Booking.com, que reúne cidades de diferentes partes do mundo com crescimento nas buscas e reservas na plataforma.

A lista faz parte das Previsões de Viagem para 2027 e também apresenta destinos como Rosário, na Argentina; Assunção, no Paraguai; Reims, na França; e Monterey, nos Estados Unidos.

Além da cidade brasileira, aparecem na seleção Sendai, no Japão; Puri, na Índia; Christchurch, na Nova Zelândia; Bratislava, na Eslováquia; e Pescara, na Itália.

A escolha considera o crescimento anual das reservas realizadas na plataforma. Segundo a Booking.com, os destinos precisavam estar entre os mil mais reservados entre janeiro e junho de 2026. A lista passou por uma curadoria para contemplar diferentes regiões do mundo.

A empresa ressalta que os dez destinos são apresentados em ordem aleatória, e não como um ranking. Portanto, a presença de Goiânia no início da relação não significa que a cidade ocupe o primeiro lugar.

Goiânia, Brasil

Capital de Goiás, Goiânia combina arquitetura art déco, áreas verdes, gastronomia regional e vida noturna ligada à música sertaneja. Fundada na década de 1930, a cidade tem avenidas largas e arborizadas, além de construções que preservam características arquitetônicas do período de sua criação.

Entre os pontos de interesse está o Mercado Municipal, onde visitantes encontram produtos do Cerrado e ingredientes típicos da região, como o pequi. O Bosque dos Buritis também aparece como opção para quem deseja conhecer áreas verdes em meio ao ambiente urbano.

Nos bairros Setor Marista e Setor Bueno, a programação pode incluir cafés, galerias de arte e lojas de conceito. À noite, bares e espaços de entretenimento ligados ao sertanejo e ao forró ajudam a compor a vida cultural da capital.

A cidade também tem acesso facilitado por voos diretos de São Paulo ao Aeroporto Santa Genoveva, em trajetos com duração inferior a duas horas.

Hospedagem sugerida pela Booking.com: Luxuoso Estúdio London St Oeste, com apartamentos de design contemporâneo, academia e piscina ao ar livre.

Rosário, Argentina

Às margens do rio Paraná, Rosário reúne paisagens fluviais, cultura, gastronomia e tradição musical. A cidade argentina é conhecida pela relação com o tango e oferece opções de passeio pela região da orla.

O bairro Pichincha concentra bares, espaços de jazz, coquetelarias e galerias. Já o Mercado del Patio é uma alternativa para conhecer produtos locais e experimentar a gastronomia argentina.

Rosário também pode integrar roteiros que passam por Buenos Aires. A viagem de carro entre as duas cidades leva aproximadamente quatro horas, segundo as informações da Booking.com.

Hospedagem sugerida: Esplendor by Wyndham Savoy Rosario.

Assunção, Paraguai

A capital paraguaia combina mercados populares, arquitetura histórica e gastronomia tradicional. Um dos pontos de interesse é o Mercado 4, onde o visitante encontra produtos variados e pode conhecer um pouco da rotina comercial da cidade.

Entre as experiências gastronômicas estão pratos e bebidas típicos, como tereré, mbeju e chipa. O centro histórico também reúne atrações como o Palácio de los López e o Panteão Nacional dos Heróis.

Para quem busca uma programação urbana, a região de Villa Morra oferece opções de comércio e lazer. Assunção também tem conexão aérea com São Paulo, com voos que duram menos de duas horas.

Hospedagem sugerida: La Misión Boutique Hotel.

Reims, França

Na região de Champagne, Reims é um destino associado à produção da bebida que leva o nome da região. A cidade permite conhecer casas produtoras, adegas subterrâneas e experiências relacionadas à história do champanhe.

Outro destaque é a Catedral de Notre-Dame de Reims, importante construção histórica e arquitetônica. A cidade também é conhecida pelos biscuits roses, doces tradicionais de coloração rosada.

Reims pode ser incluída em um roteiro a partir de Paris: o deslocamento de trem de alta velocidade leva menos de 45 minutos.

Hospedagem sugerida: Domaine Les Crayères.

Monterey, Estados Unidos

Localizada no litoral da Califórnia, Monterey reúne praias, paisagens costeiras e atrações ligadas à vida marinha. A região é conhecida pela possibilidade de observar baleias, praticar caiaque e percorrer trechos panorâmicos da costa.

Entre os pontos de interesse estão a Cannery Row, antiga área industrial que hoje concentra estabelecimentos comerciais e atrações turísticas, e o Monterey Bay Aquarium, dedicado à vida marinha.

Outro passeio indicado é a 17-Mile Drive, estrada cênica que atravessa paisagens costeiras. Monterey fica a aproximadamente duas horas de carro de São Francisco.

Hospedagem sugerida: Spindrift Inn.

Sendai, Japão

Na região de Tohoku, Sendai é uma alternativa para quem deseja explorar o Japão além dos destinos mais conhecidos e movimentados. A cidade combina áreas naturais, patrimônio histórico e gastronomia regional.

Entre os atrativos estão a avenida Jozenji, as ruínas do antigo castelo e o mausoléu Zuihoden. Na gastronomia, o destaque fica para o gyutan, prato preparado com língua de boi, e os frutos do mar da região de Sanriku.

A cidade também serve como ponto de partida para conhecer Akiu Onsen, área conhecida por suas águas termais. O deslocamento de Tóquio até Sendai pode ser feito em aproximadamente 90 minutos pelo trem-bala, o Shinkansen.

Hospedagem sugerida: TAOYA Akiu.

Puri, Índia

Às margens da Baía de Bengala, Puri combina praias, tradições religiosas e patrimônio cultural. A cidade é conhecida pelo templo de Jagannath e pela realização do festival Rath Yatra, que ocorre geralmente entre junho e julho.

Além das atrações religiosas, os visitantes podem explorar a região costeira e conhecer o Templo do Sol de Konark, localizado nas proximidades. Outro passeio possível é a visita ao lago Chilika, conhecido por sua importância ambiental e paisagens naturais.

Puri fica a aproximadamente uma hora de carro de Bhubaneswar, cidade que concentra o principal acesso aéreo da região.

Hospedagem sugerida: Mayfair Waves.

Christchurch, Nova Zelândia

Christchurch reúne jardins, parques, áreas urbanas revitalizadas e acesso a paisagens naturais da Nova Zelândia. A cidade passou por um processo de reconstrução e transformação após os terremotos de 2010 e 2011, que marcaram sua história recente.

Entre os pontos de interesse estão o rio tkaro Avon, os jardins da cidade e o Hagley Park. A região também oferece acesso às paisagens dos Alpes do Sul e às colinas de Port Hills, que permitem atividades ao ar livre.

A cidade conta com aeroporto internacional e pode servir como base para explorar outras áreas da Ilha Sul.

Hospedagem sugerida: The Addington SoHo Townhouse.

Bratislava, Eslováquia

Às margens do rio Danúbio, Bratislava combina construções medievais, castelo, mercados e uma localização estratégica na Europa Central. A capital da Eslováquia fica entre Viena, na Áustria, e Budapeste, na Hungria, o que permite incluí-la em roteiros que passam por diferentes países.

O centro histórico concentra ruas estreitas, construções antigas e espaços para conhecer a cultura local. A cidade também está próxima de uma região produtora de vinhos, que pode integrar os passeios.

A conexão com outras capitais europeias é um dos atrativos: Viena fica a aproximadamente 55 minutos de trem, enquanto Budapeste está a menos de duas horas de carro.

Hospedagem sugerida: Villa anca.

Pescara, Itália

Localizada na costa do mar Adriático, Pescara combina praias, gastronomia e passeios ao ar livre. A cidade italiana é uma opção para quem deseja conhecer uma região litorânea fora dos roteiros mais tradicionais do país.

As praias estão entre os principais atrativos, assim como os trajetos de bicicleta pela orla. Na gastronomia, os frutos do mar têm destaque, especialmente o brodetto alla pescarese, prato tradicional preparado com diferentes tipos de peixe.

Outro ponto de interesse é a casa de Gabriele D'Annunzio, escritor e poeta italiano nascido na cidade. A área natural D'Annunziana também aparece como alternativa para passeios.

Hospedagem sugerida: La Riserva d'Annunziana Luxury B&B.

Como a Booking.com escolheu os destinos tendência para 2027?

A seleção foi elaborada a partir de dados de reservas da própria plataforma. Para integrar a lista, os destinos precisavam estar entre os mil mais reservados na Booking.com no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026.

A empresa analisou o crescimento anual das reservas e realizou uma curadoria para contemplar diferentes regiões geográficas. Os dez destinos foram apresentados em ordem aleatória, sem classificação do primeiro ao décimo lugar.

A lista integra o material de Previsões de Viagem para 2027 da Booking.com, que também reúne tendências de comportamento dos turistas para o próximo ano.