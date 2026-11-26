Pesquisa com mais de 28 mil viajantes de 32 países identifica mudanças no comportamento dos turistas, que buscam experiências fora da rotina

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Viajar em 2027 pode significar muito mais do que escolher um destino e organizar o roteiro. Sair da rotina, experimentar atividades inesperadas, escolher uma viagem de acordo com o sentimento desejado e até usar a inteligência artificial para diminuir as preocupações com o trabalho estão entre os comportamentos que devem influenciar o turismo no próximo ano.

Essas são algumas das tendências identificadas pela Booking.com na 11ª edição das Previsões de Viagem.

O levantamento reúne respostas de mais de 28 mil viajantes de 32 países e territórios, incluindo o Brasil, e apresenta nove movimentos que ajudam a compreender como as pessoas pretendem viajar em 2027.

Os resultados foram apresentados a jornalistas durante um evento realizado em São Paulo. Segundo Luiz Cegato, gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina, a pesquisa mostra uma mudança na maneira como os viajantes planejam suas experiências: cada vez mais, as pessoas consideram aquilo que desejam sentir e viver antes mesmo de decidir para onde vão.

1. Viagem Fora do Script: vontade de sair do habitual

A primeira tendência aponta para o desejo de abandonar os roteiros previsíveis e experimentar atividades que fogem do comportamento habitual. Para muitos viajantes, a viagem também se tornou uma oportunidade de descobrir novas versões de si mesmos e surpreender amigos e familiares.

No Brasil, 83% dos entrevistados demonstraram interesse em passar férias escolhidas especificamente para fazer algo completamente diferente de seus hábitos. Além disso, 41% afirmaram que gostariam de surpreender amigos ou familiares com as escolhas de viagem.

O levantamento também indica que 30% já deixaram de publicar ou evitaram compartilhar uma viagem nas redes sociais por considerá-la previsível ou comum demais.

2. Moeda Social: dinheiro também influencia as companhias de viagem

As diferenças de orçamento podem interferir na escolha de quem acompanha o viajante. A tendência chamada Moeda Social aborda justamente como as expectativas financeiras influenciam os relacionamentos e a organização das férias.

De acordo com a pesquisa, 59% dos brasileiros já reconsideraram quem convidariam para uma viagem por causa das diferenças de gastos. Outros 55% disseram ter enfrentado tensões ou desentendimentos durante viagens por causa de expectativas financeiras diferentes.

O levantamento aponta ainda que 48% já chegaram a retirar alguém de um grupo de viagem. Entre os pais brasileiros, 60% afirmaram estar ansiosos para gastar mais consigo mesmos, indicando também uma busca por experiências individuais e momentos de descanso.

3. Check-in na Vibe: o sentimento vem antes do destino

Na tendência Check-in na Vibe, a escolha da viagem começa pela sensação que a pessoa deseja experimentar. Em vez de pensar primeiro no lugar que pretende visitar, o viajante considera se quer descansar, desconectar, buscar aventura ou conhecer atividades diferentes.

No Brasil, 89% dos entrevistados afirmaram que escolheriam um destino principalmente pela maneira como desejam se sentir, e não apenas pelo lugar em si. Além disso, 90% demonstraram interesse em utilizar uma ferramenta de pesquisa capaz de recomendar destinos com base em seu estado de espírito.

A relação com a personalização também apresenta diferenças entre gerações. Entre os integrantes da Geração Z, 80% aceitariam compartilhar informações pessoais ou emocionais com empresas de viagem para receber recomendações mais adequadas. Entre os baby boomers, o índice é de 55%.

4. All-Exclusive: viagens adaptadas ao estilo de vida

A tendência All-Exclusive destaca a procura por experiências mais personalizadas, nas quais o viajante possa escolher serviços e atividades de acordo com suas necessidades, em vez de contratar pacotes com itens que talvez não utilize.

A pesquisa aponta que 82% dos brasileiros disseram que alguma mudança relacionada à saúde, ao corpo ou ao estilo de vida influenciou a escolha de destinos ou atividades de viagem nos últimos anos.

Além disso, 79% gostariam de encontrar pacotes que permitissem retirar serviços que não pretendem utilizar. A alimentação também aparece como fator importante: 69% afirmaram que deixariam suas preferências alimentares influenciarem a escolha da hospedagem ou do destino.

5. Viagem Para o Além: experiências sobrenaturais entram no roteiro

O interesse por mistérios, espiritualidade e experiências relacionadas ao sobrenatural também aparece entre as tendências para 2027.

A proposta envolve viagens que permitem explorar histórias de antepassados, conhecer lugares associados a acontecimentos misteriosos e participar de atividades fora do comum, como visitas a cemitérios e tours fantasmagóricos.

Segundo a pesquisa, 72% dos brasileiros demonstraram interesse em experiências que envolvam o universo paranormal. Outros 49% considerariam participar de uma atividade com a expectativa de se comunicar com alguém que já morreu. Já 55% disseram ter curiosidade por experiências relacionadas à vida após a morte, à morte ou à espiritualidade.

6. Modo Férias: IA pode ajudar a prolongar o descanso

A inteligência artificial aparece com destaque na edição de 2027 das Previsões de Viagem. A tendência Modo Férias: IA discute como a tecnologia pode ajudar os viajantes a se desligarem das preocupações profissionais e aproveitarem melhor o período de descanso.

O levantamento aponta que 64% dos brasileiros afirmaram que o último dia das férias costuma ser menos prazeroso porque já estão pensando no retorno ao trabalho. Além disso, 40% disseram levar o computador nas viagens para colocar a caixa de entrada em dia.

Nesse cenário, 75% demonstraram interesse em contar com inteligência artificial para assumir suas tarefas profissionais durante a ausência. Outros 54% se sentiriam confortáveis em permitir que a tecnologia administrasse e-mails e atividades administrativas. Já 53% gostariam de receber atualizações da IA sobre o que aconteceu no trabalho enquanto estavam de férias.

A proposta é que a tecnologia ajude a reduzir a ansiedade com o retorno à rotina, permitindo que o viajante aproveite os últimos momentos da viagem sem antecipar as preocupações profissionais.

7. Hotel nas Nuvens: conforto começa antes de chegar ao destino

O descanso também influencia a experiência de deslocamento. A tendência Hotel nas Nuvens reúne o interesse por soluções que ajudem os passageiros a chegar ao destino descansados, especialmente em viagens de longa distância.

De acordo com a pesquisa, 93% dos brasileiros fariam uma viagem de longa distância se tivessem a garantia de chegar descansados e revigorados.

Entre os recursos desejados, 38% gostariam de receber orientações sobre alimentação, bebidas e horários de consumo de cafeína para favorecer o sono. Outros 20% demonstraram interesse em iluminação que ajudasse a reduzir os efeitos do jet lag, enquanto 23% gostariam de receber kits de cuidados com a pele.

O levantamento também identificou que quase um quarto dos entrevistados, 23%, escolheria uma área silenciosa e exclusiva para adultos, sem crianças, durante o voo.

8. Esporte que Conecta: atividade física como oportunidade de fazer amizades

As viagens também podem aproximar pessoas com interesses em comum. Na tendência Esporte que Conecta, a Booking.com identifica o potencial das atividades físicas e dos eventos esportivos para criar vínculos entre viajantes.

Entre os brasileiros que viajam sozinhos, 84% afirmaram que participar de atividades físicas ou desafios compartilhados durante uma viagem já contribuiu para estabelecer conexões duradouras ou amizades.

Além disso, 66% demonstraram interesse em integrar comunidades de atletas ou grupos de pessoas com interesses semelhantes durante as viagens.

O levantamento aponta ainda que 59% dos viajantes brasileiros que costumam viajar sozinhos gostariam de organizar uma viagem para participar de eventos esportivos ou de atividades relacionadas ao condicionamento físico, com a possibilidade de construir novas amizades.

9. Partiu DR: viagem pode ajudar a resolver conflitos amorosos

A última tendência identificada pela pesquisa relaciona turismo e vida a dois. Batizada de Partiu DR, ela mostra que uma viagem pode ser vista como oportunidade para conversar sobre conflitos e questões difíceis dentro de um relacionamento.

Entre os brasileiros que estão em um relacionamento, 59% considerariam fazer uma viagem para resolver desentendimentos com o parceiro ou a parceira.

O levantamento também aponta que 91% acreditam que pelo menos uma atividade realizada durante as férias pode facilitar conversas honestas e difíceis. Caminhadas e trilhas aparecem como alternativas apontadas por 44% dos entrevistados para esse tipo de diálogo.

A ideia é aproveitar o tempo longe da rotina para criar um ambiente mais favorável à conversa e à resolução de conflitos.

Pesquisa reúne respostas de viajantes de 32 países

A 11ª edição das Previsões de Viagem da Booking.com foi elaborada a partir de uma pesquisa com mais de 28 mil viajantes de 32 países e territórios. No Brasil, foram entrevistadas mil pessoas.

O levantamento foi realizado entre julho e agosto de 2026 e ouviu adultos que planejavam fazer viagens a lazer ou a trabalho nos 12 a 24 meses seguintes. A análise também considerou perspectivas de profissionais da Booking.com sobre o comportamento dos viajantes e informações do mercado.

As nove tendências mostram que o planejamento das viagens pode estar cada vez mais relacionado às experiências que as pessoas desejam viver.

Da busca por destinos que proporcionem determinadas sensações ao uso da inteligência artificial para aproveitar melhor as férias, o levantamento aponta um turista interessado em personalização, novas descobertas e experiências que vão além do roteiro tradicional.