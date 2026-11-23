Levantamento da operadora CVC aponta o município catarinense na nona posição nacional e reforça o interesse de turistas e investidores pelo litoral.

Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, figura como o único destino da região Sul entre os dez locais mais procurados do Brasil para o verão. O município aparece na nona colocação de um levantamento divulgado pela operadora de turismo CVC, que mapeou as páginas mais acessadas em seu portal entre 11 de agosto e 7 de setembro de 2026, em uma lista liderada majoritariamente por cidades do Nordeste.

A procura pelo destino catarinense está ligada à oferta de serviços urbanos, comércio, gastronomia e atrativos naturais. Na região da Interpraias, praias como Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras receberam a certificação internacional Bandeira Azul para a temporada 2026/2027, fator que impulsiona o fluxo de visitantes.

Reflexos no mercado imobiliário



O movimento turístico também reflete na busca por imóveis voltados para férias, moradia ou investimento na cidade. De acordo com o índice FipeZAP, Balneário Camboriú registra o segundo metro quadrado residencial mais valorizado do país.

“Balneário Camboriú conseguiu reunir características que vão além do turismo de praia. Hoje, o visitante encontra uma cidade com infraestrutura urbana completa, gastronomia, entretenimento e serviços que tornam a experiência atrativa o ano todo. Essa combinação fortalece a imagem do município e faz com que muitas pessoas que inicialmente chegam como turistas passem a considerar a possibilidade de morar ou investir aqui”, avalia João Alfredo Thomé, CEO da construtora GT Home.

Para atender à demanda de compradores que procuram residências no litoral, novos empreendimentos incorporam projetos de arquitetura assinada e áreas voltadas ao bem-estar. Um exemplo em desenvolvimento na Avenida do Estado é o La Città by Pininfarina, projetado com 152 metros de altura, 144 apartamentos e mais de 4,6 mil m² dedicados a áreas de lazer, incluindo piscinas, spa, academia, quadra de padel, cinema e bistrô.

“Para nós, o bem-estar precisa fazer parte da rotina, e não ficar restrito aos momentos de férias ou descanso. Por isso, buscamos criar ambientes que incentivem hábitos saudáveis, proporcionem experiências de lazer e favoreçam a convivência entre as pessoas. No La Città, investimos em uma estrutura ampla, que atende diferentes gerações e estilos de vida, com espaços pensados para que cada morador possa aproveitar melhor seu tempo e ter mais qualidade de vida”, completa Thomé.