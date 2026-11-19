Inaugurado na última segunda, o local funciona diariamente e reúne opções de comidas leves, música e ações especiais para quem chega ou deixa a ilha

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Os viajantes que passam pelo aeroporto de Fernando de Noronha contam agora com um novo ponto de parada. Inaugurado na segunda-feira (16), o espaço Vista Corona passa a funcionar todos os dias, incluindo feriados, com cardápio voltado para a gastronomia leve e opções práticas para viagem, atendendo tanto quem desembarca no arquipélago quanto quem aguarda o voo de retorno.

A abertura oficial contou com apresentações musicais do cantor Thiago Martins e do artista local Nego Noronha. No menu de bebidas, o local oferece rótulos tradicionais e versões sem álcool da marca ligada à Ambev.

Além da operação fixa no terminal, a temporada de verão na ilha ganha atividades paralelas. Passageiros dos voos diretos da Gol entre Guarulhos (SP) e Fernando de Noronha (PE) terão experiências de degustação a bordo durante a estação, enquanto clientes da categoria Diamante da companhia aérea contam com benefícios exclusivos no espaço do arquipélago e na unidade de Congonhas, em São Paulo.

O projeto também celebra a cultura visual do destino com a distribuição de cartões-postais ilustrados por fotografias da ilha assinadas pelo artista local Iaponã, conhecido como Neuronha.

Operação

A operação em Fernando de Noronha faz parte de uma expansão que deve alcançar dez unidades pelo mundo até o fim de 2026. No Brasil, o conceito já está presente no aeroporto de Congonhas e tem uma próxima abertura prevista para Brasília.