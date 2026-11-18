Finais continentais agitam o calendário e impulsionam o interesse de brasileiros e argentinos por viagens para a Colômbia e o Uruguai em novembro.

A paixão pelo futebol e o calendário de decisões continentais transformaram o interesse de viajantes brasileiros, provocando um salto expressivo nas buscas por hospedagem em Barranquilla, na Colômbia, e Montevidéu, no Uruguai. As duas cidades registraram altas consideráveis nas pesquisas de acomodação para os períodos que coincidem com as finais marcadas para os dias 21 e 28 de novembro de 2026.

De acordo com dados de levantamento da plataforma Booking.com, as buscas realizadas por brasileiros para a cidade colombiana dispararam 36.159%. Já a capital uruguaia registrou um crescimento de 12.614% na procura por acomodações para a data da decisão. A comparação considera pesquisas feitas entre os dias 22 e 31 de outubro de 2026 com o mesmo período do ano anterior.

Crescimento em Barranquilla e Montevidéu



Sede da decisão do dia 21 de novembro, Barranquilla atraiu atenções em diferentes formatos de viagem. O avanço nas buscas na plataforma foi de 18.907% para casais, 62.267% para grupos e 96.200% para viagens em família. O movimento também se repetiu entre os vizinhos argentinos, que registraram alta de 70.964% nas buscas por hospedagem na cidade colombiana para o mesmo período.

Para a final marcada para o dia 28 de novembro em Montevidéu, o destaque entre os brasileiros ficou com as pesquisas para viagens individuais, que saltaram 40.770%. A capital uruguaia também teve altas na busca por acomodações em família (15.338%), em grupo (14.739%) e em casal (8.938%), além de um aumento de 7.638% nas pesquisas vindas da Argentina.

O impacto do esporte nas viagens internacionais



O reflexo dos grandes eventos no turismo vai além das quatro linhas dos gramados. Segundo uma pesquisa realizada pelo serviço de reservas em abril de 2026 com 6.000 pessoas em seis mercados — incluindo o Brasil —, metade dos viajantes brasileiros (50%) afirma que faz questão de explorar a cultura local, conhecer a cidade e aproveitar outras atrações ao viajar para acompanhar um evento esportivo. Para outros 26%, a competição é o foco principal da jornada.

O levantamento também apontou que 32% dos entrevistados preferem realizar esse tipo de deslocamento acompanhados da família ou de parceiros, enquanto apenas 9% optam por viajar sozinhos para assistir a uma partida de perto.