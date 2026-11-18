Levantamento aponta que estados da região concentram a preferência do público local quando o assunto é o melhor investimento para o turismo.

Os estados da Bahia, de Pernambuco e do Ceará foram apontados por viajantes da própria região como os destinos nacionais com a melhor relação entre custo e benefício para o turismo. A constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Booking.com, que analisou o comportamento financeiro e as escolhas de lazer dos brasileiros na hora de planejar viagens.

No recorte regional, a Bahia lidera a preferência com 27% das menções, seguida de perto por Pernambuco e Ceará, ambos empatados com 23%. Na sequência do ranking regional aparecem Alagoas e Rio de Janeiro, com 16% cada. O protagonismo nordestino também se reflete no cenário nacional, onde a região é lembrada por 59% dos entrevistados de todo o país quando o assunto é economia atrelada a boas experiências.

O que define o valor do investimento



A análise mostra que a busca por custo-benefício vai além da economia direta. Para 79% dos viajantes ouvidos na região Nordeste, o conceito de um destino que vale a pena está ligado à experiência entregue. Entre os fatores mais citados estão a sensação de que o local superou as expectativas pelo valor pago, apontada por 42%, e a oportunidade de viver momentos marcantes, destacada por 35%.

Apesar disso, os aspectos financeiros continuam no radar de 44% do público nordestino. Deste grupo, 25% valorizam a chance de aproveitar promoções, descontos ou ofertas, enquanto 24% priorizam encontrar preços acessíveis em hospedagem e alimentação ao longo do roteiro.