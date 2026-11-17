Conheça três hospedagens na Serra Catarinense que combinam conforto, luxo, gastronomia e natureza em cenários de vários encantos incríveis

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Entre montanhas, campos verdes, paisagens de tirar o fôlego e temperaturas que convidam a aproveitar o aconchego, a Serra Catarinense reúne destinos perfeitos para quem busca descanso, conforto e experiências diferenciadas.

A região oferece opções de hospedagem que vão muito além de uma boa acomodação: são lugares onde a natureza, a gastronomia, a história e a cultura do campo fazem parte da experiência.

Para quem deseja conhecer o melhor da região, selecionamos três propriedades que proporcionam momentos especiais, combinando hospitalidade, qualidade de vida e contato direto com as belezas naturais de Santa Catarina.

Eu, Manuel Dias, repórter de turismo do Blog Social1, fui convidado pela GOL Linhas Aéreas, em parceria com a Associação dos Municípios da Serra Catarinense (AMURES), a Conserra e a Assimptur Assessoria de Imprensa, para conhecer as belezas da Serra Catarinense e fiquei encantado com a beleza e luxo dos estabelecimentos.

Cerro Azul Hotel Fazenda: conforto e experiências autênticas na Coxilha Rica

Cerro Azul Hotel Fazenda é um lugar para relaxar e apreciar o melhor da vida - Divulgação / Cerro Azul Hotel Fazenda

Localizado na Coxilha Rica, em Lages, o Cerro Azul Hotel Fazenda é um convite para quem deseja desacelerar e aproveitar a tranquilidade do campo. Cercado por uma paisagem de rara beleza natural, o empreendimento proporciona uma experiência de conexão com a natureza, sem abrir mão do conforto e da qualidade na hospedagem.

O cenário é um dos grandes atrativos da propriedade. O ar puro, o frio característico da Serra Catarinense e, principalmente, o pôr do sol espetacular sobre os campos tornam a estadia ainda mais especial.

A fazenda possui aproximadamente 700 hectares e mantém uma atividade rural diversificada, com criação de gado para cria e recria, cavalos da raça Quarto de Milha e ovelhas. Os visitantes também podem conhecer um pouco da rotina do campo e participar de passeios a cavalo, uma oportunidade de explorar as paisagens da propriedade de uma maneira ainda mais especial.

Outro destaque é a produção de frutas, especialmente durante a primavera e o verão. As parreiras de uva também fazem parte do cenário, com variedades destinadas tanto ao consumo de mesa quanto à produção de vinhos.

Para completar a experiência, a hospedagem conta com uma hidromassagem que proporciona uma vista privilegiada para os campos. Imagine relaxar na água enquanto contempla a imensidão da paisagem serrana e acompanha um pôr do sol de outro mundo. É um daqueles momentos que ficam guardados na memória.

O Cerro Azul Hotel Fazenda reúne, assim, o melhor de dois mundos: a autenticidade da vida rural e o conforto de uma hospedagem pensada para proporcionar descanso e experiências marcantes.

Fazenda Santa Luzia: história, vinhos e experiências na natureza em Bom Retiro

Fazenda Santa Luzia também é uma vinícola, que reúne tradição e visuais incríveis - Divulgação / Lívia Ferraro

Em Bom Retiro, a histórica Fazenda Santa Luzia apresenta uma proposta que conecta tradição, arquitetura, cultura, gastronomia e natureza. Com mais de um século de história, a propriedade abriga um cenário privilegiado, marcado por um vale de paisagens naturais que traduzem a beleza da Serra Catarinense.

Um dos grandes diferenciais da fazenda é a produção de vinhos e queijos artesanais, valorizando os sabores e as tradições da região. A propriedade também guarda histórias curiosas relacionadas à sua trajetória, entre elas a descoberta de vinhos que estavam enterrados, um detalhe que reforça a riqueza histórica do lugar.

À frente desse projeto está Lívia Ferraro, arquiteta, urbanista e empreendedora que possui mais de duas décadas de atuação no Brasil e na Europa. Sua trajetória é marcada pela inovação na arquitetura, pelo empreendedorismo e pelo desenvolvimento de novos conceitos de habitar.

Atualmente, Lívia dedica-se à valorização das potencialidades da Serra Catarinense, integrando arquitetura, sustentabilidade, cultura e desenvolvimento econômico. É dela a idealização do AURA – Art of Living, empreendimento concebido para propor uma nova maneira de viver e se relacionar com o território.

O projeto nasce na Fazenda Santa Luzia e tem como pilares as Artes, o Urbanismo, as Raízes e a Alma. A proposta vai além de um destino turístico: busca construir um espaço de convivência, criação, pertencimento e reconexão com a natureza.

O masterplan do AURA contempla vinícola, gastronomia, arte, cultura, hospitalidade, bem-estar e comunidades residenciais integradas à paisagem natural. A iniciativa procura preservar a memória e as tradições locais, ao mesmo tempo que apresenta novas possibilidades para o futuro da região.

A Fazenda Santa Luzia representa, portanto, o encontro entre passado e futuro. Um lugar onde a história centenária, a produção artesanal e uma visão contemporânea de qualidade de vida se unem para valorizar ainda mais a Serra Catarinense.

Boqueirão Hotel Fazenda: natureza, sustentabilidade e lazer em Lages

Boqueirão Hotel Fazenda oferece várias atividades para famílias e casais - Divulgação / Boqueirão Hotel Fazenda

Localizado em Lages, o Boqueirão Hotel Fazenda é outra excelente opção para quem procura conforto, tranquilidade e uma experiência completa em meio à natureza. Instalado em uma propriedade com quase dez milhões de metros quadrados, o hotel está a aproximadamente 1.100 metros de altitude e apresenta temperatura média de 16 °C, proporcionando aquele clima característico da Serra Catarinense.

A estrutura aconchegante é cercada por campos verdes e paisagens naturais. O empreendimento fica a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis e está inserido nas Fazendas EG, propriedade da família Gamborgi desde 1896 e uma importante referência da atividade agropecuária no Sul do Brasil.

A tradição rural continua presente no dia a dia da fazenda, que mantém plantações de soja, pasto, trigo e milho, além da criação de animais das raças Angus e Brangus e de cavalos Crioulos. Muitos desses animais podem ser observados convivendo nos campos da propriedade, proporcionando aos hóspedes um contato autêntico com a vida no campo.

Outro diferencial é o compromisso ambiental. O projeto Boqueirão Sustentável reúne iniciativas como coleta seletiva de resíduos, trilhas ecológicas com identificação da fauna e da flora, hortas e plantações destinadas ao consumo do próprio hotel, além de painéis solares que atendem grande parte da demanda de energia da estrutura.

A propriedade também está localizada em uma área de recarga do Aquífero Guarani. Por isso, a água utilizada na fazenda é proveniente de fontes hidrominerais, captada por poços tubulares profundos, com profundidade média de 180 metros. Esse recurso abastece diferentes espaços do empreendimento, incluindo piscinas, torneiras, cozinha, lagos e açudes.

Na área de lazer, o Boqueirão oferece opções para diferentes momentos da estadia. Os hóspedes podem aproveitar piscinas externas cercadas pela natureza, piscinas térmicas na área interna, ofurôs e sauna. É uma estrutura pensada tanto para quem deseja relaxar quanto para quem procura momentos de diversão em família.

Passeio a cavalo pelas áreas do Boqueirão Hotel Fazenda é algo incrível e transformador - Manuel Dias / SJCC

A gastronomia também tem papel importante na experiência. O restaurante oferece refeições que valorizam os sabores da Serra Catarinense, com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. O bar permanece à disposição dos hóspedes durante boa parte do dia, completando a estrutura de serviços.

Com uma combinação de tradição agropecuária, sustentabilidade, lazer, gastronomia e conforto, o Boqueirão Hotel Fazenda proporciona uma experiência de hospedagem que valoriza as características mais marcantes da região.