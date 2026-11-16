A convite da GOL e parceiros, conheci a ligação entre a Serra Catarinense e São Paulo, com vistas naturais que tornam o trajeto especial

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Viajar de avião pela Serra Catarinense é uma experiência que começa muito antes de chegar ao destino. Eu, Manuel Dias, tive a oportunidade de conhecer de perto a operação da GOL Linhas Aéreas, realizando o trajeto entre o Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, na região de Lages (SC), e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A viagem aconteceu a convite da GOL Linhas Aéreas, em parceria com a Associação dos Municípios da Serra Catarinense (AMURES), a Conserra e a Assimptur Assessoria de Imprensa, que proporcionaram essa oportunidade de conhecer melhor a região e também vivenciar a conectividade aérea oferecida pela companhia.

Voos diretos conectam a Serra Catarinense a São Paulo

A GOL oferece voos diretos entre o Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, e o Aeroporto Regional do Planalto Serrano (EEA), localizado em Correia Pinto, próximo a Lages. A operação conta com voos semanais nos dois sentidos, facilitando o deslocamento de passageiros que desejam conhecer a região ou viajar para a capital paulista.

Essa ligação representa uma importante facilidade para moradores, turistas e pessoas que precisam se deslocar entre a Serra Catarinense e São Paulo.

Um espetáculo de paisagens visto pela janela do avião

Vista da janela do avião para a decolagem do Aeroporto de Lages - Manuel Dias / SJCC

Um dos grandes destaques dessa experiência é justamente o visual durante o voo. Tanto na chegada quanto na saída de Santa Catarina, é possível contemplar paisagens naturais belíssimas.

Lá de cima, a Serra Catarinense revela cenários que encantam: campos verdes, lagos, áreas rurais e até animais como bois e cavalos espalhados pelas propriedades.

Sem dúvida, é uma das partes mais bonitas da experiência de voar por essa região. A natureza proporciona um verdadeiro espetáculo visto das alturas!

Lages: uma cidade incrível e cheia de encantos

E vale destacar: Lages é uma cidade incrível e muito aconchegante. Com suas belezas naturais, clima característico da Serra Catarinense e hospitalidade, é um destino que merece ser conhecido.

A cidade oferece uma experiência especial para quem deseja conhecer os encantos do interior catarinense, sua cultura, gastronomia e paisagens.

Conectividade aérea que fortalece o turismo na região

Vista do Aeroporto de Lages para o embarque rumo à Congonhas - Manuel Dias / SJCC

Mais do que uma viagem entre dois aeroportos, essa experiência mostrou como a aviação pode aproximar destinos, facilitar o turismo e proporcionar novas oportunidades para a região.

A ligação direta entre São Paulo e a Serra Catarinense é um importante passo para ampliar o acesso de visitantes e fortalecer o potencial turístico local.

E, quando o caminho ainda oferece uma vista tão bonita como a da Serra Catarinense, voar se torna uma experiência ainda mais prazerosa.