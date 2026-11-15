Quer viajar gastando menos? Nordestinos apontam 3 estados com o melhor custo-benefício para viajar
Descubra os três estados com o melhor custo-benefício escolhidos pelos nordestinos e veja onde viajar gastando pouco. Confira a lista!
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Quais estados brasileiros oferecem a melhor relação entre preço e experiência na hora de viajar?
Uma pesquisa da Booking.com, plataforma de reservas de hospedagens, voos e outros serviços de turismo, investigou como os brasileiros avaliam os gastos durante o planejamento de viagens.
Confira os cinco estados mais citados pelos entrevistados da região:
- Bahia – 27%
- Pernambuco – 23%
- Ceará – 23%
- Alagoas – 16%
- Rio de Janeiro – 16%
Nordeste se destaca no ranking nacional
A preferência pelos destinos nordestinos também aparece no levantamento nacional. A região é a mais lembrada quando o assunto é custo-benefício em viagens: 59% dos brasileiros entrevistados citaram pelo menos um estado do Nordeste.
No ranking geral, a Bahia divide a liderança com o Rio de Janeiro, ambos com 23% das menções.
Experiência também pesa na escolha do destino
Segundo a pesquisa, encontrar o menor preço não é o único critério para considerar uma viagem vantajosa. Entre os nordestinos, 79% valorizam aspectos relacionados à experiência oferecida pelo destino.
Entre os fatores mais mencionados estão a sensação de que o lugar supera as expectativas em relação ao valor pago, citada por 42%, e a possibilidade de viver momentos que realmente valham a pena, apontada por 35%.
Preço e economia continuam importantes
Apesar da importância das experiências, os gastos também influenciam a decisão. Entre os entrevistados do Nordeste, 44% consideram fatores econômicos ao avaliar o custo-benefício de um destino.
Nesse grupo, 25% destacam a oportunidade de aproveitar promoções, descontos e boas ofertas, enquanto 24% valorizam encontrar hospedagem e alimentação com preços acessíveis.