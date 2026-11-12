Serra Catarinense reúne esportes radicais com paisagens melhores do que na Europa

Entre paisagens deslumbrantes, cachoeiras e esportes radicais, conheci encantos e experiências que fazem da Serra Catarinense um destino imperdível

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A convite da Associação dos Municípios da Serra Catarinense (AMURES), da GOL Linhas Aéreas, da Conserra e da Assimptur Assessoria de Imprensa, tive a oportunidade de embarcar em uma viagem especial para conhecer de perto algumas das principais cidades e atrações turísticas da Serra Catarinense.

A experiência revelou uma região repleta de encantos naturais, paisagens impressionantes, gastronomia regional, tradição cultural e opções de lazer para diferentes perfis de viajantes. Entre montanhas, estradas sinuosas, cachoeiras e atividades radicais, percorri destinos que mostram por que Santa Catarina merece cada vez mais destaque no cenário turístico nacional.

Serra do Rio do Rastro: um espetáculo entre as montanhas

Um dos grandes cartões-postais dessa viagem foi a Serra do Rio do Rastro, com suas curvas impressionantes e paisagens de tirar o fôlego. O percurso é um espetáculo à parte, com montanhas que parecem se encontrar com as nuvens e mirantes que proporcionam vistas inesquecíveis.

Urubici: cachoeiras, aventura e adrenalina

É possível sentir de perto a adrenalina e, ao mesmo tempo, a paz da cachoeira que fica no Eco Parque Cachoeira Papuã - Divulgação

Outro destino que merece destaque é Urubici, cidade que se consolidou como uma das principais referências do turismo de natureza e aventura em Santa Catarina. O município reúne parques com cachoeiras impressionantes, paisagens exuberantes e atividades para quem gosta de sair da rotina e experimentar novas emoções.

Por lá, a aventura ganha diferentes dimensões. Entre as experiências que chamam a atenção estão o salto de pêndulo e a bicicleta aérea, atrações que permitem contemplar a natureza de uma perspectiva completamente diferente, misturando adrenalina e paisagens espetaculares. São opções que mostram como a Serra Catarinense vai muito além do turismo tradicional.

Lages: história, tradição e turismo rural

Lages, conhecida como Princesa da Serra e Capital Nacional do Turismo Rural, foi uma das paradas dessa jornada. Com uma história que remonta ao século XVIII, o município tem forte ligação com o tropeirismo e a pecuária.

Um dos grandes destaques é a Coxilha Rica, região de campos naturais, fazendas históricas, araucárias e antigas taipas de pedra que ajudam a contar a história da ocupação do território. O cenário é ideal para quem busca experiências rurais, como cavalgadas, caminhadas e contato com a natureza.

Outro atrativo é o Salto do Rio Caveiras, que reúne uma bela queda d'água e opções de lazer. Na área urbana, a Catedral Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres também merece uma visita. Lages ainda é conhecida nacionalmente pela Festa Nacional do Pinhão, evento que celebra a gastronomia e as tradições da região.

Correia Pinto: natureza e experiências ao ar livre

A viagem também passou por Correia Pinto, município que integra o roteiro da Serra Catarinense e oferece possibilidades para quem aprecia natureza e turismo de aventura. Entre os destaques está a Cascata do Cerro Pelado, além de áreas propícias para atividades como trekking e rapel.

Outro endereço interessante é a Confraria do Monge, espaço que resgata a história de João Maria de Agostinho, figura religiosa ligada à tradição popular serrana. O local combina memória, gastronomia e contato com a natureza, proporcionando uma experiência diferente aos visitantes.

Capão Alto: a essência da vida no campo

Cultura regional de Santa Catarina deixa o turismo da Serra ainda mais completo - Divulgação

Em Capão Alto, o turismo rural e as paisagens da Coxilha Rica ajudam a revelar um lado mais tradicional da Serra Catarinense. Os campos de altitude, as araucárias e as antigas construções de pedra compõem um cenário que preserva características da vida no campo e da história do tropeirismo.

Entre as experiências possíveis estão a hospedagem em fazendas, atividades ao ar livre e a valorização da gastronomia regional. A Vinícola Casa Possamai também integra as opções de visitação, aproximando o visitante da produção de vinhos e dos sabores da região.

Rio Rufino: cachoeiras e tradição do artesanato em vime

Já Rio Rufino chama a atenção por sua identidade cultural e pelo contato próximo com a natureza. Conhecida como Capital Nacional do Vime, a cidade mantém viva a tradição do artesanato produzido com essa matéria-prima, transformada em cestos, móveis e diversos objetos que representam o talento dos artesãos locais.

Para quem gosta de cenários naturais, o município reserva belas surpresas, como a Cachoeira da Fábrica e a Cachoeira do Rio Tigre. Outro destaque é o Morro das Torres, conhecido pelas paisagens dos campos serranos e pelas baixas temperaturas durante o inverno. As propriedades rurais e as pousadas também oferecem alternativas para quem deseja aproveitar alguns dias de tranquilidade em meio à natureza.

Serra Catarinense: um destino para todos os estilos de viajantes

A passagem por essas cidades mostrou que a Serra Catarinense é um destino muito mais diverso do que muita gente imagina. Há espaço para contemplação, aventura, história, cultura, gastronomia e descanso.

Seja percorrendo as curvas da Serra do Rio do Rastro, explorando as cachoeiras de Urubici ou conhecendo as tradições rurais de Lages, Correia Pinto, Capão Alto e Rio Rufino, cada município tem algo especial a oferecer.