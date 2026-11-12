Schützenfest reúne cultura germânica, gastronomia e música em 12 dias de festa em Santa Catarina

Realizado em Jaraguá do Sul, evento é considerado a maior Festa de Atiradores do Brasil e oferece programação cultural, cervejarias artesanais e mais

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Entre os dias 11 e 22 de novembro, Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, transforma-se em palco de uma das maiores celebrações da cultura germânica no Brasil. A Schützenfest, conhecida como a maior Festa de Atiradores do país, chega a sua 36ª edição reunindo música e danças folclóricas, gastronomia típica, cervejarias artesanais, desfiles e atividades relacionadas à tradição do tiro ao alvo esportivo.



A celebração ocorre em novembro para não competir com outras festas tradicionais do estado em outubro. A expectativa dos organizadores é que o evento reúna mais de 150 mil pessoas durante os 12 dias de festividade, concentrada no Parque Municipal de Eventos Ademar Frederico Duwe, no bairro Barra do Rio Molha.

Organizada pela Prefeitura de Jaraguá do Sul em parceria com a Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu (ACSTVI), a Schützenfest tem suas raízes na cultura dos imigrantes alemães que chegaram à região no século XIX.

Schützenfest tem shows incríveis - PMJS/Eduardo Montecino

A tradição das sociedades de tiro, presente na Alemanha desde a Idade Média, foi incorporada à vida comunitária e permanece viva até hoje em terras brasileiras.



Atualmente, Jaraguá do Sul e região contam com 17 sociedades de tiro, que promovem festas e competições ao longo do ano. A Schützenfest é o principal encontro dessas associações e reúne representantes de diferentes localidades em uma grande celebração da identidade cultural germânica.



Um dos destaques dessa herança está no bairro rural Rio da Luz, onde se concentra a maioria das sociedades de tiro. Cercada por colinas e montanhas, a localidade tem sua paisagem cultural tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em reconhecimento à preservação de características arquitetônicas, modos de vida e costumes ligados à imigração alemã.

O bairro também integra os Roteiros Nacionais de Imigração, iniciativa do instituto voltada à valorização desse patrimônio cultural.



Mais de 220 horas de música e apresentações folclóricas

A programação musical é um dos grandes atrativos da Schützenfest. Ao longo dos 12 dias, mais de 30 bandas típicas e grupos folclóricos se apresentam nos palcos dos pavilhões do Parque Municipal de Eventos, totalizando mais de 220 horas de shows.



Durante a semana, as apresentações ocorrem principalmente à noite. Nos finais de semana, a programação musical se estende ao longo de todo o dia.

O público também pode acompanhar apresentações diárias de grupos folclóricos de cidades catarinenses e de outros estados, que levam ao evento danças, trajes e manifestações tradicionais da cultura germânica.



Gastronomia típica e cervejarias premiadas



Gastronomia de Santa Catarina rouba a cena no Schützenfest - PMJS/Eduardo Montecino

A gastronomia é outro destaque da festa, com aproximadamente 70 opções de lanches e aperitivos. O cardápio reúne pratos tradicionais da culinária típica da imigração alemã, com diferentes variedades de salsichas, marreco recheado, joelho de porco e spätzle, massa caseira típica da região.

Entre as opções doces estão o bretzel, pão tradicional em formato de nó, e o strudel, preparado com massa fina e diferentes tipos de recheio.



Para acompanhar, os visitantes encontram diversas opções de chope, com destaque para as cervejarias artesanais da região, entre elas Stannis, Karsten e Königs Bier, todas elas premiadas nacionalmente.

Desfiles e tradições das sociedades de tiro



A programação também inclui dois desfiles das sociedades de atiradores, nos dois domingos da festa e um desfile festivo pelas ruas do Centro da cidade, ambos, reunindo representantes das sociedades de tiro, grupos folclóricos, entidades e cervejarias da região. Ao todo, são milhares de participantes nos três eventos.



Outra tradição resgatada durante o evento é a Busca do Rei do Tiro, costume em que os integrantes de uma sociedade saem em marcha para buscar em casa o participante que alcançou a melhor pontuação na competição. Na Schützenfest, essa tradição ganha uma versão especial com a Marcha das Majestades.

Todas as noites, por volta das 21h, a rainha e as princesas da festa, representantes das sociedades, integrantes da organização e majestades do tiro percorrem o espaço do evento, em um momento de confraternização e interação com o público.



Experiência com tiro esportivo



Schützenfest é conhecida como a maior Festa de Atiradores do país - PMJS/Eduardo Montecino

A Schützenfest também oferece ao público a oportunidade de conhecer e experimentar a prática do tiro esportivo, uma das tradições que dão identidade à celebração. No Estande de Tiro Olímpico Roland Leopoldo Germano Janssen, um espaço de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, estão 25 estandes para a prática do tiro esportivo, na modalidade de chumbinho.



A atividade é acompanhada por monitores das sociedades de tiro e funciona diariamente, com horários diferenciados durante a semana e nos finais de semana. Os valores são de R$12 por cartela individual e R$30 pelo combo com três cartelas. Os melhores desempenhos recebem medalhas.



Atrações para toda a família



Além da programação cultural e gastronômica, a 36ª Schützenfest conta com atrações voltadas ao público infantil. Na área externa do Parque Municipal de Eventos, um parque de diversões reúne seis brinquedos, entre eles roda-gigante, chapéu mexicano e carrinho de bate-bate. O ingresso custa R$20 por brinquedo.



No Pavilhão C, as famílias também encontram uma área kids com escorregador, túnel e espaço de recreação, acompanhados por monitores durante todo o evento.

O ambiente dispõe ainda de mesas e lounge para os adultos aproveitarem a gastronomia e as bebidas enquanto as crianças brincam. O acesso custa R$25 por hora ou R$15 por meia hora.



Ingressos e acesso



Os ingressos para a Schützenfest custam entre R$20 e R$30, conforme o dia e a programação. Há direito à meia-entrada para pessoas com trajes típicos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores, estudantes e adolescentes de 13 a 17 anos. Crianças de zero a 12 anos não pagam.



No primeiro e no último dia da festa, a entrada é gratuita para todos os públicos. Nos finais de semana, também não há cobrança até às 18h aos sábados e até às 17h aos domingos. Após esses horários, é necessário adquirir ingresso. As entradas podem ser compradas diretamente na bilheteria do evento ou antecipadamente pelo site Eleventickets.

