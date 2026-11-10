Serra catarinense: onde a natureza, o clima e a gastronomia encantam o turismo brasileiro

A Serra Catarinense revela por que vem conquistando cada vez mais o espaço entre os grandes destinos turísticos do Brasil, com paisagens incríveis

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Conhecer a Serra Catarinense foi uma experiência que vai muito além de uma simples viagem. Eu, repórter Manuel Dias, do Blog Social1, recebi um convite muito especial da Associação dos Municípios da Serra Catarinense (AMURES), da GOL Linhas Aéreas e da Assimptur Assessoria de Imprensa para conhecer algumas das cidades que fazem parte de uma das regiões mais encantadoras de Santa Catarina.

E bastaram os primeiros quilômetros percorridos para perceber que estávamos diante de um destino extraordinário. A Serra Catarinense reúne cenários que parecem ter saído de cartões-postais europeus, com montanhas, campos verdes, araucárias, cachoeiras, cânions, propriedades rurais e um clima que, em determinadas épocas do ano, faz lembrar países como a Suíça.

Oficialmente, a região representada pela AMURES é formada por 18 municípios: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.

Cada cidade possui características próprias, tradições e atrativos que ajudam a construir a identidade de uma região que tem no turismo uma de suas grandes vocações.

Um cenário de cinema e um verde que encanta

Serras Catarinenses viram opções mais vantajosas ao invés de buscar destinos internacionais - Divulgação / Assessoria Uribici

Se existe uma palavra capaz de resumir a paisagem da Serra Catarinense, ela é natureza. O verde toma conta do horizonte, os campos se estendem por grandes propriedades rurais e as montanhas desenham cenários que parecem não ter fim.

É um verdadeiro espetáculo para quem gosta de viajar, contemplar paisagens e respirar ar puro. Há cânions impressionantes, cachoeiras, rios de águas cristalinas, matas de araucárias e estradas que proporcionam experiências visuais inesquecíveis.

Em algumas épocas do ano, principalmente durante o inverno, a região também pode registrar neve, além de geadas intensas e temperaturas negativas. É justamente esse clima que transforma cidades como Urupema, São Joaquim e Urubici em destinos bastante procurados pelos apaixonados pelo frio.

Mas engana-se quem pensa que a Serra Catarinense só tem atrativos durante o inverno. A região oferece experiências para todas as estações do ano. Na primavera e no verão, o verde ganha ainda mais destaque, enquanto o outono proporciona belas paisagens e oportunidades de contemplação da natureza.

Urupema e o espetáculo dos papagaios-charão

A natureza também reserva um espetáculo à parte em Urupema. Durante o período de maturação do pinhão, milhares de papagaios-charão chegam à região e protagonizam um dos fenômenos mais impressionantes da avifauna brasileira.

As aves se reúnem em grandes bandos para se alimentar das sementes das araucárias, formando revoadas que colorem o céu e encantam moradores, turistas e observadores de pássaros.

O papagaio-charão é uma espécie ameaçada de extinção e possui uma relação muito importante com as florestas de araucárias. A chegada dessas aves transforma Urupema em um destino especial para quem aprecia o turismo de natureza e a observação de animais.

É daqueles momentos em que a gente percebe como a natureza consegue proporcionar experiências únicas, sem precisar de grandes estruturas ou intervenções humanas.

Rio Rufino: tradição rural e riqueza natural

Outro município que merece atenção especial é Rio Rufino. A cidade preserva características típicas do interior catarinense, com propriedades rurais, paisagens bucólicas, hospitalidade e uma forte ligação com a produção agrícola.

O município também é conhecido como Capital Catarinense do Vime, atividade tradicional que movimenta a economia local e mantém viva uma importante herança cultural. O cultivo e o artesanato com essa matéria-prima fazem parte da identidade de Rio Rufino.

A produção de mel e a fruticultura também têm espaço na economia regional. A Serra Catarinense se destaca pela apicultura e pelo cultivo de frutas de clima temperado, como a pera, especialmente em municípios como Bom Retiro e São Joaquim.

É uma região onde o campo não representa apenas uma paisagem bonita, mas também trabalho, tradição, desenvolvimento e oportunidades.

Agropecuária, grandes fazendas e vinhos de altitude

Santa Catarina possui uma grande variedade de fazendas com visuais de outro mundo - Divulgação / Adriana-Fazenda Boqueirão

A força da Serra Catarinense também está no agronegócio. A agropecuária tem papel fundamental na economia regional, com grandes propriedades rurais, criação de animais, produção de alimentos e atividades que atravessam gerações.

As fazendas são um capítulo à parte. Muitas delas impressionam pela extensão territorial, pela arquitetura e pela integração com a natureza. Algumas também abriram suas portas para o turismo, proporcionando experiências que aproximam os visitantes da vida no campo.

Outro grande destaque são as vinícolas. A produção de vinhos de altitude transformou a região em uma referência nacional nesse segmento. Com vinhedos instalados em áreas elevadas e condições climáticas particulares, as propriedades oferecem experiências que incluem visitas guiadas, degustações e contato direto com o processo de produção.

Degustar um bom vinho enquanto se contempla o verde das montanhas é uma experiência que combina perfeitamente com a proposta da Serra Catarinense.

E não é exagero dizer que algumas paisagens e propriedades rurais lembram destinos europeus. A região possui uma atmosfera especial, com construções charmosas, clima frio e cenários que fazem qualquer visitante se sentir em outro continente.

Gastronomia: um dos grandes orgulhos da serra

Se as paisagens impressionam, a gastronomia não fica atrás. A culinária serrana é um dos grandes patrimônios da região e oferece sabores capazes de conquistar até os paladares mais exigentes.

Os pratos valorizam ingredientes locais, receitas tradicionais e produtos cultivados na própria região. Carnes, queijos, embutidos, frutas, doces artesanais e preparações típicas fazem parte de uma experiência gastronômica muito rica.

E, naturalmente, não poderia faltar o pinhão, um dos alimentos mais tradicionais dos catarinenses e verdadeiro símbolo da cultura serrana. Extraído das araucárias, ele aparece em diferentes preparações, podendo ser consumido cozido, assado ou incorporado a receitas que valorizam ainda mais a culinária regional.

A combinação entre a gastronomia, os vinhos de altitude e o clima frio torna a experiência ainda mais especial. É uma culinária de personalidade, daquelas que deixam saudade e dão vontade de voltar.

Hospitalidade que faz a diferença

Outro ponto que merece destaque é o povo da Serra Catarinense. A receptividade dos moradores é um dos aspectos mais marcantes da viagem. São pessoas acolhedoras, orgulhosas de suas origens e sempre dispostas a apresentar as belezas, os costumes e as histórias de suas cidades.

Essa hospitalidade, somada à qualidade das hospedagens, à gastronomia e à diversidade de atrações, fortalece cada vez mais o potencial turístico da região.

E a Serra Catarinense já começa a disputar espaço com destinos consagrados do turismo nacional. Quando o assunto é frio, charme, experiências gastronômicas e hospedagens diferenciadas, cidades da região têm atributos para competir de igual para igual com destinos como Gramado, no Rio Grande do Sul.

A proposta, entretanto, não é ser uma cópia de outros lugares, mas mostrar que Santa Catarina possui uma identidade turística própria, com belezas naturais, tradições e experiências que merecem ser descobertas.

Um destino para voltar sempre

A viagem pela Serra Catarinense deixa uma certeza: estamos diante de uma das regiões mais bonitas e promissoras do turismo brasileiro.

Seja para aproveitar o frio e a possibilidade de neve, degustar vinhos de altitude, conhecer grandes fazendas, observar os papagaios-charão, experimentar a gastronomia regional ou simplesmente contemplar uma paisagem verde de tirar o fôlego, existem motivos de sobra para colocar esses municípios no roteiro.

A Serra Catarinense reúne o melhor de diferentes experiências em um único destino. Tem natureza, aventura, cultura, história, agronegócio, gastronomia e, acima de tudo, pessoas que recebem muito bem quem chega.

A Serra Catarinense merece ser vivida, explorada e, principalmente, colocada entre os grandes destinos turísticos do Brasil.