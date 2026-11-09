Costa do Sauípe: a força do complexo na rota das grandes convenções corporativas

Maior que o lazer! Conheça a infraestrutura multibilionária e a operação integrada que transformaram o complexo baiano em um polo nacional de eventos.

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Quando se pensa no litoral norte da Bahia, a imagem imediata que surge é a de descanso, praias preservadas e resorts all-inclusive voltados ao lazer em família. No entanto, por trás da fachada paradisíaca da Costa do Sauípe, opera uma engrenagem multibilionária focada no turismo de negócios e corporativo — o disputado segmento M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Administrado pela Aviva, o complexo consolidou uma vantagem competitiva rara no mercado brasileiro ao aliar a grandiosidade de sua infraestrutura hoteleira a uma estrutura de eventos capaz de rivalizar com os maiores centros de convenções do país. Em entrevistas durante a nossa cobertura no destino, o COO da Aviva, Paulo Schneider, detalhou como a Arena Sauípe e o ecossistema de salas moduláveis transformaram o complexo em um polo de referência para grandes convenções corporativas.

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O grande diferencial competitivo da Costa do Sauípe no turismo de negócios reside na centralização e na escala. Enquanto organizadores de grandes eventos corporativos frequentemente enfrentam o desafio logístico de pulverizar participantes entre diferentes hotéis e fornecedores urbanos, o complexo baiano entrega uma solução integrada com capacidade hoteleira superior a 3.000 leitos e localização estratégica a apenas 76 km do Aeroporto de Salvador.

A versatilidade dos espaços atende desde grandes congressos até celebrações sociais exclusivas:

Arena Sauípe: O maior centro de eventos dentro de um resort no Brasil. Moderna, climatizada e com arquitetura sustentável, conta com mais de 5.000 m² de área construída, pé-direito de 8 metros, acústica isolada e foyer iluminado naturalmente. Pode receber até 3.500 pessoas em formato auditório ou até 6.000 participantes em formato show, com a flexibilidade de ser dividida em três grandes salões independentes de 1.000 pessoas cada.

O maior centro de eventos dentro de um resort no Brasil. Moderna, climatizada e com arquitetura sustentável, conta com mais de 5.000 m² de área construída, pé-direito de 8 metros, acústica isolada e foyer iluminado naturalmente. Pode receber até 3.500 pessoas em formato auditório ou até 6.000 participantes em formato show, com a flexibilidade de ser dividida em três grandes salões independentes de 1.000 pessoas cada. Sol Grand Premium: Com uma atmosfera mais clássica e sofisticada, oferece 14 opções de salas. Destaca-se o Salão Ouro Preto (750 m²), que comporta até 960 pessoas em auditório e 540 em formato banquete, além de salas menores ideais para reuniões intimistas de até 50 pessoas.

Com uma atmosfera mais clássica e sofisticada, oferece 14 opções de salas. Destaca-se o Salão Ouro Preto (750 m²), que comporta até 960 pessoas em auditório e 540 em formato banquete, além de salas menores ideais para reuniões intimistas de até 50 pessoas. Ala Mar: Unindo um clima leve e descontraído à praticidade, dispõe de 11 configurações de salas climatizadas. O Gran Bahia (386 m²) recebe até 500 pessoas em auditório ou 320 em banquete, complementado por salas como Vera Cruz e Porto Seguro para encontros reservados.

Unindo um clima leve e descontraído à praticidade, dispõe de 11 configurações de salas climatizadas. O Gran Bahia (386 m²) recebe até 500 pessoas em auditório ou 320 em banquete, complementado por salas como Vera Cruz e Porto Seguro para encontros reservados. Ala Terra: A estrutura mais robusta do complexo em termos de hospedagem e versatilidade, concentrando 15 espaços diferentes para até 1.200 pessoas em auditório. O destaque é a Sala Capitania Bahia (1.044 m²), perfeita para grandes apresentações corporativas, formaturas e convenções.

A convivência entre o lazer e os negócios: O desafio da operação simultânea

Lobby do Brisa Grand Premium - Divulgação

Coordenar grandes convenções corporativas em paralelo à alta taxa de ocupação de turistas exige uma engenharia de hospitalidade refinada. Como destacou Paulo Schneider, a estrutura com quatro resorts em operação (Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium, Mar Premium e Terra Resort) permite segregar estrategicamente os públicos sem comprometer a experiência de nenhum dos hóspedes:

"A Aviva tem como propósito fazer famílias felizes e o público prioritário é o lazer, mas não há como virar as costas para esse potencial da Costa do Sauípe. Com quatro hotéis em operação, temos a possibilidade de isolar e atender perfeitamente o público de eventos. Já tivemos situações em que um grande grupo encerrava uma convenção exclusiva no Brisa com show em trio elétrico em nossas vias internas enquanto, em paralelo, ocorria um torneio internacional de tênis exigindo silêncio na outra ponta, sem que os hóspedes de lazer sequer sentissem conflito", pontuou o COO da Aviva.

Essa sinergia faz com que o turismo corporativo funcione como um poderoso canal indireto de conversão: executivos e profissionais que visitam o complexo a trabalho acabam retornando posteriormente com suas famílias para desfrutar dos pacotes completos que unem hospedagem, gastronomia e lazer no sistema all-inclusive.

Impacto socioeconômico regional



A força do mercado M.I.C.E. na Costa do Sauípe reverbera diretamente na economia de Mata de São João e dos municípios do entorno. Com uma folha de pagamento robusta e um ecossistema que movimenta dezenas de milhões de reais em arrecadação de ISS e contratação de fornecedores num raio de 80 km, o complexo consolida a autonomia econômica da região por meio do turismo qualificado.

Ao dominar a arte de unir grandes convenções corporativas, suporte técnico especializado e a sofisticação de um resort à beira-mar, a Costa do Sauípe prova que o turismo de negócios na Bahia é sinônimo de grandiosidade, eficiência e conforto impecável.