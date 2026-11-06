Por dentro do Mar Premium: Como é se hospedar no resort all-inclusive da Costa do Sauípe que uniu design náutico e sustentabilidade

Luxo à beira-mar: sofisticação, comodidades exclusivas e design náutico redefinem a experiência no Mar Premium, no Litoral Norte da Bahia

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Viajar para o litoral norte da Bahia em busca de um resort all-inclusive agora exige olhar além do convencional.

Os viajantes de alto padrão não procuram apenas fartura gastronômica, mas sim uma imersão que una conforto arquitetônico, atendimento personalizado e responsabilidade ambiental.

É exatamente esse novo patamar que o Mar Premium — hotel integrante do complexo da Costa do Sauípe e administrado pela Aviva — entrega após passar por uma ampla transformação e ser reinaugurado em março de 2026.

Suíte presidencial do Mar Premium - Divulgação Suíte presidencial do Mar Premium - Divulgação Suíte presidencial do Mar Premium - Divulgação Suíte master do Mar Premium - Divulgação Suíte master do Mar Premium - Divulgação Quarto standard do Mar Premium - Divulgação Banheiro do Mar Premium - Divulgação Banheiro do Mar Premium - Divulgação

Com uma atmosfera inspirada no estilo de vida náutico e na história das grandes navegações, o resort reflete o ciclo de investimentos de R$ 435 milhões aplicados no destino entre 2024 e 2028.

Conversamos com a gestão do complexo para destrinchar os bastidores dessa reabertura e mostrar por que o Mar Premium se tornou o refúgio ideal para quem quer aliar sofisticação e praticidade à beira-mar.

Suíte presidencial do Mar Premium - Divulgação Salão de Jogos do Mar Premium - Divulgação Recepção do Mar Premium - Divulgação Bar do Lobby do Mar Premium - Divulgação Espaço brinca do Mar Premium - Divulgação

Arquitetura náutica e aconchego baiano



O conceito do Mar Premium começa a se revelar logo na chegada, com uma decoração charmosa que resgata elementos de barcos, grafismos e tons de azul e branco que conversam com o Oceano Atlântico.

O projeto arquitetônico distribui suas 237 acomodações — divididas em quatro pavimentos e cinco tipologias diferentes, com metragens de 36 m² a 157 m² — de forma a garantir vistas privilegiadas para o mar, para as piscinas ou para a vegetação nativa.

Lobby do Mar Premium - Divulgação

Para quem valoriza estar perto de tudo, o hotel tem uma vantagem logística estratégica: é a unidade mais próxima da orla da praia, da quadra de vôlei de areia e da estrutura de quiosques.

O complexo aquático conta com três piscinas charmosas (uma adulta, uma infantil e uma exclusiva para membros do Clube de Férias), criando o cenário perfeito tanto para o descanso quanto para o lazer em família.

Praticidade 24 horas e experiências gastronômicas



Diferente do formato tradicional de resort, o Mar Premium inova ao oferecer uma infraestrutura coringa para os hóspedes mais exigentes.

Além do restaurante principal (Enseada), totalmente climatizado e estruturado em ilhas para garantir maior fluidez e variedade no buffet de café da manhã, almoço, jantar e ceia, o hotel conta com:

Cafetaria 24 horas: Um ponto de encontro permanente para quem deseja um café fresco ou um lanche a qualquer momento do dia ou da madrugada.

Um ponto de encontro permanente para quem deseja um café fresco ou um lanche a qualquer momento do dia ou da madrugada. Bares dedicados: Opções no lobby e na área das piscinas, além do tradicional Quiosque da Baiana, que serve acarajé fresco e cocadas artesanais.

Opções no lobby e na área das piscinas, além do tradicional Quiosque da Baiana, que serve acarajé fresco e cocadas artesanais. Aviva Lounge: Um espaço reservado para clientes fidelizados e hóspedes que buscam uma experiência de bar de tapas e piscina privativa ainda mais exclusiva.

Louge Aviva do Mar Premium - Divulgação

Sustentabilidade que vira referência



O grande diferencial do Mar Premium, no entanto, vai muito além da estética.

O hotel entrou para a história da hotelaria nacional ao ser construído sob o conceito de obra resíduo zero, reaproveitando 100% dos materiais de demolição (transformados em britas para pavimentação e paisagismo) e evitando que cerca de duas mil toneladas de lixo fossem enviadas a aterros sanitários. Essa gestão rigorosa de recursos naturais chancela o compromisso ESG da Aviva, que conquistou a prestigiada Certificação B.

Combinando inovação ecológica, gastronomia de alto nível e uma localização paradisíaca a poucos quilômetros de Salvador, o Mar Premium prova que o turismo de luxo na Bahia evoluiu para um novo patamar de excelência.