Litoral norte da Bahia ganha unidade do Hot Park em 2027. Veja o que esperar
Com investimentos robustos da Aviva e foco em sustentabilidade, o novo parque aquático redefine o turismo de lazer no litoral baiano.
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O litoral norte da Bahia já é consagrado mundialmente por suas paisagens paradisíacas, reservas de Mata Atlântica e a hospitalidade singular de destinos como a Costa do Sauípe. No entanto, um novo marco promete transformar de vez a dinâmica turística e econômica da região de Mata de São João até o final de 2027: a inauguração do Hot Park Costa do Sauípe.
Desenvolvido pela Aviva — maior ecossistema de lazer do Brasil e empresa com Certificação B —, o empreendimento marca a expansão oficial da marca Hot Park para fora de Goiás. O projeto ambicioso traz para a Bahia um parque aquático de grande porte integrado à natureza, prometendo injetar fôlego novo no turismo regional, diversificar a oferta de entretenimento e redefinir o fluxo de visitantes na Costa do Sauípe.
Em entrevista concedida durante uma press trip na Costa do Sauípe, o COO (Diretor de Operações) da Aviva, Paulo Schneider, detalhou a grandeza da operação e o impacto que o novo parque trará para o complexo:
"O Hot Park vai ser o primeiro parque aquático em dois destinos, tanto em Goiás quanto na Bahia, com previsão de inauguração para o final de 2027. O parque aquático de Rio Quente é um dos mais visitados do mundo, e a nossa expectativa é crescer ainda mais unindo a grandiosidade dos dois destinos, saindo de um total de 2,2 milhões de visitantes anuais para patamares ainda mais expressivos com a chegada da nova estrutura baiana", destacou Paulo Schneider.
Cinco áreas temáticas e imersão na biodiversidade
Diferente de parques aquáticos tradicionais, o Hot Park Costa do Sauípe foi concebido para dialogar diretamente com os ecossistemas locais e com o imaginário lúdico construído pela Aviva. O projeto contará com cinco áreas temáticas e mais de 20 atrações inéditas.
A narrativa das atrações buscará inspiração na rica biodiversidade da região, com destaque para a preservação das tartarugas-marinhas — homenageando personagens como a tartaruga Marina e a baleia Léia, integrantes da Turminha da Zooeira. Como explicou Paulo Schneider, a jornada no rio lento representará os oceanos do mundo e a volta das espécies para a Bahia:
"A Marina entra no parque, conhece a Léia, que vai mostrar os mares do mundo para ela. No nosso rio lento, você vai passar pelo Oceano Índico e pelo Pacífico, e a jornada termina com ela voltando para a praia na Bahia para curtir o Carnaval após a sua viagem", pontuou o COO da Aviva.
Essa integração entre diversão aquática de alta intensidade e educação ambiental reflete o compromisso socioambiental que orienta a operação da companhia, unindo lazer e respeito rigoroso aos biomas locais.
Impacto econômico e facilidades para os hóspedes
Para a economia de Mata de São João e das comunidades do entorno, a chegada do parque aquático representa um vetor poderoso de atração de investimentos, geração de empregos (com estimativa de saltar para cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos com todos os novos projetos) e fortalecimento da cadeia de fornecedores locais, priorizando parceiros da região.
Do ponto de vista da experiência do viajante, o modelo de integração foi desenhado para beneficiar diretamente quem escolhe a rede. Os hóspedes que se hospedarem nos resorts do complexo da Costa do Sauípe (Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium, Mar Premium e Terra Resort) terão acesso ilimitado ao Hot Park. Já os turistas que estiverem hospedados fora do complexo ou na região poderão adquirir ingressos diários separadamente para curtir as atrações.
O ecossistema de lazer da Aviva em expansão
Com a chegada do Hot Park à Bahia, a Aviva consolida uma estratégia pioneira no turismo nacional: unir dois grandes destinos sob o mesmo padrão de excelência em entretenimento aquático e hoteleiro — o tradicional Hot Park Rio Quente (GO), eleito um dos melhores e mais visitados parques aquáticos do mundo, e o novo complexo baiano.
Ao aliar a solidez de sua hotelaria all-inclusive a inovações de grande porte como o Hot Park, a Costa do Sauípe reafirma sua vocação para o futuro, provando que o litoral norte baiano vai muito além de suas belas praias e está pronto para liderar uma nova era no turismo de grandes experiências no Brasil.