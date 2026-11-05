Litoral norte da Bahia ganha unidade do Hot Park em 2027. Veja o que esperar

Com investimentos robustos da Aviva e foco em sustentabilidade, o novo parque aquático redefine o turismo de lazer no litoral baiano.

O litoral norte da Bahia já é consagrado mundialmente por suas paisagens paradisíacas, reservas de Mata Atlântica e a hospitalidade singular de destinos como a Costa do Sauípe. No entanto, um novo marco promete transformar de vez a dinâmica turística e econômica da região de Mata de São João até o final de 2027: a inauguração do Hot Park Costa do Sauípe.

Desenvolvido pela Aviva — maior ecossistema de lazer do Brasil e empresa com Certificação B —, o empreendimento marca a expansão oficial da marca Hot Park para fora de Goiás. O projeto ambicioso traz para a Bahia um parque aquático de grande porte integrado à natureza, prometendo injetar fôlego novo no turismo regional, diversificar a oferta de entretenimento e redefinir o fluxo de visitantes na Costa do Sauípe.

Em entrevista concedida durante uma press trip na Costa do Sauípe, o COO (Diretor de Operações) da Aviva, Paulo Schneider, detalhou a grandeza da operação e o impacto que o novo parque trará para o complexo:

"O Hot Park vai ser o primeiro parque aquático em dois destinos, tanto em Goiás quanto na Bahia, com previsão de inauguração para o final de 2027. O parque aquático de Rio Quente é um dos mais visitados do mundo, e a nossa expectativa é crescer ainda mais unindo a grandiosidade dos dois destinos, saindo de um total de 2,2 milhões de visitantes anuais para patamares ainda mais expressivos com a chegada da nova estrutura baiana", destacou Paulo Schneider.

Cinco áreas temáticas e imersão na biodiversidade



Diferente de parques aquáticos tradicionais, o Hot Park Costa do Sauípe foi concebido para dialogar diretamente com os ecossistemas locais e com o imaginário lúdico construído pela Aviva. O projeto contará com cinco áreas temáticas e mais de 20 atrações inéditas.

Hot Park Costa do Sauípe - Divulgação Aviva

A narrativa das atrações buscará inspiração na rica biodiversidade da região, com destaque para a preservação das tartarugas-marinhas — homenageando personagens como a tartaruga Marina e a baleia Léia, integrantes da Turminha da Zooeira. Como explicou Paulo Schneider, a jornada no rio lento representará os oceanos do mundo e a volta das espécies para a Bahia:

"A Marina entra no parque, conhece a Léia, que vai mostrar os mares do mundo para ela. No nosso rio lento, você vai passar pelo Oceano Índico e pelo Pacífico, e a jornada termina com ela voltando para a praia na Bahia para curtir o Carnaval após a sua viagem", pontuou o COO da Aviva.

Essa integração entre diversão aquática de alta intensidade e educação ambiental reflete o compromisso socioambiental que orienta a operação da companhia, unindo lazer e respeito rigoroso aos biomas locais.

Impacto econômico e facilidades para os hóspedes

Para a economia de Mata de São João e das comunidades do entorno, a chegada do parque aquático representa um vetor poderoso de atração de investimentos, geração de empregos (com estimativa de saltar para cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos com todos os novos projetos) e fortalecimento da cadeia de fornecedores locais, priorizando parceiros da região.

Do ponto de vista da experiência do viajante, o modelo de integração foi desenhado para beneficiar diretamente quem escolhe a rede. Os hóspedes que se hospedarem nos resorts do complexo da Costa do Sauípe (Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium, Mar Premium e Terra Resort) terão acesso ilimitado ao Hot Park. Já os turistas que estiverem hospedados fora do complexo ou na região poderão adquirir ingressos diários separadamente para curtir as atrações.

Hot Park Costa do Sauípe - Divulgação Aviva

O ecossistema de lazer da Aviva em expansão



Com a chegada do Hot Park à Bahia, a Aviva consolida uma estratégia pioneira no turismo nacional: unir dois grandes destinos sob o mesmo padrão de excelência em entretenimento aquático e hoteleiro — o tradicional Hot Park Rio Quente (GO), eleito um dos melhores e mais visitados parques aquáticos do mundo, e o novo complexo baiano.

Ao aliar a solidez de sua hotelaria all-inclusive a inovações de grande porte como o Hot Park, a Costa do Sauípe reafirma sua vocação para o futuro, provando que o litoral norte baiano vai muito além de suas belas praias e está pronto para liderar uma nova era no turismo de grandes experiências no Brasil.