Da Bahia para o mundo: os segredos da carta de drinks premiada e do menu exclusivo de chef no Brisa Grand Premium

Coquetelaria premiada e alta gastronomia baiana ganham espaço no Brisa Grand Premium, resort all-inclusive na Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia

por Giovanna Torreão
Da Bahia para o mundo: os segredos da carta de drinks premiada e do menu exclusivo de chef no Brisa Grand Premium
Adriano Cossolino, gerente geral de gastronomia da Aviva - Júnior Gois

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A experiência de se hospedar em um resort all-inclusive ganhou uma nova camada de sofisticação no litoral norte da Bahia. No Brisa Grand Premium, integrante do complexo da Costa do Sauípe administrado pela Aviva, a aposta na alta gastronomia e na coquetelaria autoral transformou o cardápio em um verdadeiro roteiro de imersão na cultura e na identidade nordestina.

Unindo o conceito de hospitalidade all-inclusive à excelência de nomes consagrados da cena gastronômica de Salvador, o resort renovou suas frentes de Alimentos e Bebidas (A&B) com criações assinadas pelo chef Fabrício Lemos — cofundador do Restaurante Origem e destaque no prêmio internacional The Best Chef Awards — e pelo mixologista Jonatan Albuquerque, diretor criativo do Purgatório Bar, único estabelecimento do Norte e Nordeste a integrar o prestigiado ranking internacional dos 500 melhores bares do mundo (Top 500 Bars).

Júnior Gois
Fabricio Lemos, chef do Grupo Origem - Júnior Gois

Durante a apresentação das novidades, Adriano Cossolino, gerente geral de alimentos e bebidas da Aviva, destacou a importância de trazer esse nível de inovação e robustez para dentro da operação:

"A cada nova trajetória, buscamos aprimorar a experiência do hóspede em diferentes frentes, e a gastronomia e a coquetelaria são partes importantes desse processo. Nossa proposta é levar para dentro do resort all-inclusive experiências autorais, que tenham identidade, qualidade e conexão com o lugar onde estamos, mas apresentadas de forma contemporânea para despertar a curiosidade e convidar à descoberta", pontuou Adriano Cossolino.

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Jonatan Albuquerque, mixologista e cofundador do PurgatÃ³rio Bar - JÃºnior Gois

Alta gastronomia com sotaque baiano: O menu exclusivo de Fabrício Lemos

Para o chef Fabrício Lemos, o desafio de estruturar um menu exclusivo para o Brisa Grand Premium exigiu traduzir a riqueza dos ingredientes locais em técnicas contemporâneas de alta culinária. O resultado foi uma seleção de sete pratos principais, distribuídos estrategicamente ao longo dos dias da semana, valorizando insumos como frutos do mar, licuri, carne do sol, vatapá, mandioca e pupunha.

  • Domingo: Rigatoni kirimure ao molho de frutos do mar.
  • Segunda-feira: Peixe grelhado com risoto cítrico e caldo de frutos do mar.
  • Terça-feira: Cupim braseado com mousseline de mandioca, cebola brûlée e brócolis.
  • Quarta-feira: Gnocchi de vatapá com lagosta e pupunha.
  • Quinta-feira: Pappardelle ao ragu de cordeiro, queijo de cabra, tomate assado e ervilhas.
  • Sexta-feira: Arroz de moqueca de camarão com farofa de licuri.
  • Sábado: Baião de dois com carne do sol e creme de queijo.

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Arroz de moqueca de camarão - Júnior Gois
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Baião de dois Carne do sol & creme de queijo - Júnior Gois
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Cupim de panela Risoto cítrico & caldo de mariscos Musseline de aipim, cebola brûlée & brócolis - Júnior Gois
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Gnocchi de banana-da-terra - Júnior Gois
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Pappardelle ao ragu de cordeiro - Júnior Gois
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Peixe grelhado, risoto cítrico e caldo de mariscos - Júnior Gois
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Rigatoni kirimure - Júnior Gois

 "Desenvolver esse menu foi uma oportunidade de traduzir a identidade da Bahia em sabores e experiências. Nosso propósito foi criar uma proposta gastronômica conectada à Costa do Sauípe, que valorizasse os ingredientes, a cultura e as tradições da nossa terra", destaca o chef Fabrício Lemos.

Coquetelaria premiada: A arte de contar histórias em forma de drinks

Disponíveis no Costeira Bar (no lobby) e com nove opções ampliadas para os bares da piscina, os 11 drinques autorais desenvolvidos por Jonatan Albuquerque transformam a coquetelaria em uma ferramenta de resgate de memórias afetivas e costumes brasileiros.

Entre os destaques da carta estão criações como o Caju Sour (cachaça infusionada com pasta de amendoim, redução de caju e cítricos) e o Sal & Brisa (vodca, licor de mel de cacau e cordial de manga salgada, em clara referência ao hábito regional de consumir fruta com sal). A seleção também engloba nomes como Sopro de Sauípe, Costa Dourada, Ritmo das Ondas, Vamos Ver o Pôr do Sol, Fim de Tarde, Juice and Wild, Brisa GT, Bahia Colada 2.0 e Brisa Âmbar.

A ousadia e a profundidade cultural da carta trouxeram um reconhecimento expressivo em tempo recorde: em menos de um mês após o lançamento, o Brisa Grand Premium foi condecorado com o prêmio de Melhor Carta de Bebidas no Melhores da Taça 2026, premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa em parceria com o Mundo Mesa.

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Drinque Caju Sour - Júnior Gois
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Drinque Fim de Tarde - Júnior Gois
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Drinque Juice and Wild - Júnior Gois
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Drinque Ritmo das Ondas - Júnior Gois
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Drinque Costa Dourada - Júnior Gois
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Drinque Sal & Brisa - Júnior Gois
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Drinque Vamos ver o Pôr do Sol - Júnior Gois

"Desde o início do projeto, nossa intenção foi pensar nos drinques como uma forma de contar histórias sobre o Brasil. A regionalidade não está apenas na inspiração visual ou na escolha de um ingrediente específico; ela faz parte da essência das sensações que o drink desperta em quem o experimenta", pontua Jonatan Albuquerque.

O destino e a estrutura

Localizada a 76 quilômetros ao norte de Salvador, em Mata de São João (BA), a **Costa do Sauípe** é o maior resort de praia do Brasil e integra o ecossistema de lazer da Aviva. O complexo reúne dois quilômetros de praias preservadas e quatro opções de hospedagem *all-inclusive* à beira-mar (*Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium, Mar Premium e Terra Resort*), consolidando-se como um polo de turismo que une lazer, sustentabilidade e alta gastronomia de ponta a ponta[cite: 2, 15].

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Giovanna Torreão

Coordenadora de Soft News no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Lidero equipes multidisciplinares na criação de conteúdo digital, estratégias de SEO e cobertura de entretenimento, cultura e estilo de vida.

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