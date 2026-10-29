Vai viajar? Booking.com passa a oferecer opção de pagamento parcelado no Brasil

Conheça a nova opção que traz mais flexibilidade para pagar reservas no Brasil e facilita o planejamento da sua próxima viagem. Confira!

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A Booking.com passa a oferecer pagamento parcelado em até seis vezes sem juros para reservas de acomodações elegíveis no Brasil.

A novidade busca dar mais flexibilidade aos viajantes no planejamento dos gastos com hospedagem.

Uma pesquisa encomendada pela plataforma aponta que 81% dos brasileiros entrevistados consideram o parcelamento um fator que torna as viagens mais acessíveis financeiramente.

Como funciona o parcelamento na Booking.com?

A opção é válida para reservas nacionais elegíveis, pagas em reais com cartões de crédito participantes emitidos no Brasil. O parcelamento será disponibilizado automaticamente nas reservas que atendam aos critérios, sem necessidade de ação dos estabelecimentos participantes.

Os parceiros continuam recebendo o valor integral da reserva, conforme os prazos e as condições de repasse já estabelecidos, independentemente do número de parcelas escolhido pelo hóspede.

Segundo a empresa, a modalidade não gera custos adicionais nem exige mudanças operacionais para os parceiros que já aceitam pagamentos online pela plataforma.

As acomodações que ainda não utilizam esse serviço podem aderir ao programa para oferecer a opção de parcelamento nas reservas elegíveis.

Pesquisa aponta preferência por pagamentos flexíveis

O levantamento da Booking.com também mostra que 92% dos brasileiros consideram importante que uma viagem caiba no orçamento mensal, enquanto 90% valorizam opções flexíveis de pagamento.

Além disso, 33% afirmam que parcelar ajuda a viajar com mais frequência, e 28% dizem que a modalidade permite manter experiências consideradas importantes durante a viagem.

“O parcelamento faz parte da maneira como muitos brasileiros organizam suas despesas. Ao disponibilizar essa opção para reservas de acomodações elegíveis, queremos oferecer mais flexibilidade aos viajantes”, afirma Henrique Di Lorenzo, diretor de Pagamentos para Viajantes da Booking.com.

Segundo o executivo, a iniciativa também busca ampliar o alcance dos parceiros a diferentes perfis de viajantes e criar oportunidades para aumentar as reservas, sem acrescentar complexidade operacional.

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Importante!

O parcelamento é válido apenas para reservas nacionais elegíveis, com hospedagem localizada no Brasil, pagamento em reais e cartão de crédito participante emitido no país.

A disponibilidade também depende da adesão da acomodação ao programa de pagamentos da Booking.com.

