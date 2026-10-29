Mais que tênis: como o Costa do Sauípe Open une atletas de elite, turismo de luxo e marcas gigantes na Bahia

Disputado na categoria ATP Challenger 125, o torneio retorna ao litoral norte baiano, consolidando-se como a 2º maior disputa de tênis do Brasil

por Jefferson Albuquerque
Mais que tênis: como o Costa do Sauípe Open une atletas de elite, turismo de luxo e marcas gigantes na Bahia
Disputado na categoria ATP Challenger 125, o torneio retorna ao litoral norte baiano entre 1º e 8 de novembro

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O cenário do tênis brasileiro vive uma fase de grande visibilidade, impulsionado pelo talento de nomes como João Fonseca e pela atenção voltada a uma nova geração de atletas. É nesse compasso de celebração e novidades que a Costa do Sauípe se prepara para sediar, entre 1º e 8 de novembro, a nova edição do Costa do Sauípe Open.

Disputado na categoria ATP Challenger 125 — a mais alta do circuito Challenger no país —, o evento reafirma sua posição como a segunda maior competição de tênis do Brasil, ficando atrás apenas do Rio Open.

Mais do que reunir atletas de peso em busca de premiações e pontos cruciais no ranking da ATP, o torneio se destaca por um conceito inovador: o de "torneio-destino". Ao unir o esporte de alto rendimento à infraestrutura de um dos maiores complexos de lazer e resorts do país, a experiência extrapola as quatro linhas e se espalha por toda a estadia de hóspedes e visitantes.

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A experiência do torcedor aos bastidores com atletas

Para 2026, a estrutura conta com seis quadras de saibro totalmente renovadas (sendo uma central e cinco secundárias), além de cinco quadras de piso rápido reservadas para a preparação dos competidores. O grande diferencial, no entanto, reside na proximidade: os visitantes têm a oportunidade de acompanhar treinos de perto e cruzar com os principais competidores em momentos cotidianos da rotina do resort.

Segundo Mariana Ferraz, CMSO da Aviva — holding detentora do complexo e empresa B Certificada —, a dinâmica do evento foi pensada justamente para valorizar essa integração:

"Na Aviva, acreditamos que as melhores parcerias nascem da cocriação. O Costa do Sauípe Open tem uma dinâmica muito particular: os visitantes acompanham o tênis de perto, encontram os atletas em diferentes momentos da estadia e aproveitam a programação em um destino completo de lazer. Para os jogadores, participar do torneio na Costa do Sauípe também representa a oportunidade de usufruir da estrutura e da hospitalidade do resort nos períodos paralelos aos jogos. Essa integração abre espaço para projetos de marca incorporados à programação e à proposta do torneio", destaca a executiva.

Conexão estratégica com grandes marcas

A atmosfera esportiva também movimenta a Vila Costa do Sauípe Open, espaço que centraliza vivências de consumo, gastronomia, clínicas de tênis e ativações exclusivas de marcas de peso de diferentes segmentos.

Nesta edição, o evento conta com o patrocínio de marcas consagradas como Stella Pure Gold, Engie, Chandon e a estreia de peso da Decolar, que amplia sua atuação no turismo esportivo.

"O turismo esportivo não para de crescer e estar presente nesse segmento também nos permite destacar um dos nossos compromissos: democratizar o acesso às viagens, nos aproximando e criando mais oportunidades para que diferentes públicos conheçam novos destinos e vivam novas experiências. A participação no Costa do Sauípe Open se conecta a esse propósito e reforça nossa relação com o esporte", pontua Patricia Mandarino, diretora de Marketing da Decolar.

Além disso, a edição deste ano traz o apoio de parceiros na Vila e em frentes de hospitalidade como Tidelli, Klin, Porto a Porto, Mendoá, Président, Parmalat Fit, 1953 Friboi e Seara Gourmet, entre outras. O sucesso comercial do evento reflete o retorno de visibilidade para os patrocinadores, que encontram na estrutura da Costa do Sauípe um ambiente qualificado para relacionamento corporativo e negócios.

Legado socioambiental e sustentabilidadeAlinhado às diretrizes ESG da Aviva, o torneio também busca deixar um legado positivo para a região. O evento incorpora iniciativas voltadas à circularidade, como o reaproveitamento de materiais esportivos e o apoio a projetos sociais locais, mostrando que o esporte pode caminhar lado a lado com a responsabilidade socioambiental.

Entre saibro, torcida apaixonada e a hospitalidade singular da Bahia, o Costa do Sauípe Open prova que é possível transformar uma competição esportiva em uma experiência inesquecível de férias e estilo de vida.

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Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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