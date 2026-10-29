Costa do Sauípe, o maior resort do Brasil desde 2000, oferece entretenimento e experiência all-inclusive em hotéis renovados

Complexo que inaugurou conceito all-inclusive no país aposta em revitalizações de alto padrão, alta gastronomia e na chegada inédita do Hot Park

por Gabriella Zilma
Costa do Sauípe, o maior resort do Brasil desde 2000, oferece entretenimento e experiência all-inclusive em hotéis renovados
Localizado a 76 km de Salvador, na cidade de Mata de São João, a Costa do Sauípe está em uma reserva natural da biosfera da Mata Atlântica, que abrange 17 estados brasileiros, com um milhão de m² que incluem 2 km de praias preservadas

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Localizada a 76 km de Salvador, na deslumbrante Mata de São João (BA), a Costa do Sauípe segue consolidando seu posto de maior resort do Brasil — um título que carrega desde a sua inauguração, em 2000. Integrado a uma reserva natural de um milhão de metros quadrados de Mata Atlântica e 2 km de praias preservadas, o complexo passa por um ambicioso ciclo de modernização liderado pela Aviva, o maior ecossistema de lazer do país.

Renovação hoteleira e luxo à beira-mar

Desde que foi incorporada pela Aviva em 2018, a Costa do Sauípe tem recebido investimentos expressivos voltados à qualificação da infraestrutura e das experiências. O ponto alto desse processo é a elevação de categoria de seus hotéis principais:

  • Brisa Grand Premium e Sol Grand Premium — este último eleito com o selo Travellers’ Choice Best of the Best do Tripadvisor, figurando entre os melhores do mundo.
  • Mar Premium, que passou por uma ampla transformação e foi reinaugurado em março de 2026.
  • Terra Resort, com revitalização completa programada até 2028.

Ao todo, o complexo reúne mais de 1.500 apartamentos distribuídos para atender a diferentes perfis de viajantes que buscam a verdadeira essência da baianidade com conforto de alto padrão.

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Gastronomia premiada e alta coquetelaria

A experiência all-inclusive vai muito além do básico, unindo os sabores regionais do restaurante Baêa, os frutos do mar do Benditos Frutos, a culinária contemporânea do La Villa e a descontração do Viva Gastropub.

Um dos grandes destaques recentes é a valorização da coquetelaria autoral. O Brisa Grand Premium lançou uma nova carta de drinks assinada por Jonatan Albuquerque, sócio do Purgatório Bar (de Salvador e único do Nordeste no ranking dos 500 melhores bares do mundo). A curadoria rendeu reconhecimento nacional no prêmio Melhores da Taça 2026, da revista Prazeres da Mesa.

O futuro: Hot Park Costa do Sauípe em 2027

A grande promessa para os próximos anos é a chegada do Hot Park Costa do Sauípe, com inauguração prevista para 2027. Sendo o primeiro parque aquático de grande porte da Bahia, o empreendimento contará com cinco áreas temáticas e mais de 20 atrações inspiradas no universo das tartarugas-marinhas e na Turminha da Zooeira. Os hóspedes do resort terão acesso ilimitado ao parque, que também funcionará para visitantes externos mediante compra de ingressos.

Sustentabilidade e compromisso ESG

Alinhada às exigências do turismo contemporâneo, a operação da Costa do Sauípe é marcada por forte responsabilidade socioambiental. Em maio de 2026, a Aviva conquistou a Certificação B, atestando altos padrões de governança e transparência. Além disso, o complexo mantém uma parceria de mais de duas décadas com o Projeto Tamar, protegendo desovas de tartarugas-marinhas e promovendo educação ambiental para os visitantes.

Serviço

  • Endereço: Rodovia BA 099, Km 76, S/N, Linha Verde, Sauípe – Mata de São João/BA
  • Contato: WhatsApp / 4000-1449 (capitais e demais localidades)
  • Site oficial: www.aviva.com.br/costa-do-sauipe
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Gabriella Zilma

Formada em Jornalismo pela Universidade Faculdade dos Guararapes (UNIFG) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre gastronomia e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteído para o site e mídias sociais do Socia1 e Receita da Boa, com foco em receitas, culinária, restaurantes, indicações e tudo que envolve a gastronomia. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas, social media e redator de SEO.

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