Com obra resíduo zero, Mar Premium reforça compromisso socioambiental da Costa do Sauípe

Hotel all inclusive na Bahia aplica economia circular na revitalização, reaproveita 100% dos materiais e evita duas mil toneladas de resíduos

por Bianca Tavares
Com obra resíduo zero, Mar Premium reforça compromisso socioambiental da Costa do Sauípe
Mar Premium

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A busca por sofisticação e conforto à beira-mar já não caminha mais de costas para a responsabilidade ambiental. Iniciando o ano com novidades no litoral norte da Bahia, a Costa do Sauípe deu um passo decisivo rumo ao turismo de luxo sustentável com a revitalização do Mar Premium, hotel all inclusive que opera em soft opening e tem inauguração oficial marcada para março.

O grande destaque da obra milionária não está apenas no design renovado ou nas 237 acomodações de alto padrão, mas em um feito exemplar de engenharia: a classificação de obra resíduo zero.

Conduzido pela Aviva — holding detentora do complexo e empresa B Certificada —, o projeto de modernização repensou cada etapa da demolição e reconstrução sob a ótica da economia circular. Todo o material gerado ao longo da intervenção passou por um rigoroso processo de beneficiamento, envolvendo segregação, preparação e transformação.

Leia Também

O resultado? Entulhos viraram britas recicladas de diferentes granulometrias, destinadas a futuras obras de pavimentação e paisagismo do resort.

Segundo Neide Tavares, gerente de Sustentabilidade da Aviva, a estratégia de gestão de recursos garantiu o reaproveitamento integral dos resíduos gerados.

"Esta estratégia de gestão sustentável de recursos garantiu o reaproveitamento de 100% dos resíduos. Ao diminuir a geração de lixo e o envio para aterros sanitários, reduzimos, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte e à decomposição de materiais. Essas práticas permitiram a classificação de obra resíduo zero", destaca Neide.

A executiva aponta ainda a magnitude do impacto ambiental evitado: "Ao todo, evitamos a destinação de cerca de duas mil toneladas de resíduos a aterros, o equivalente, em uma comparação prática, às três piscinas do hotel cheias, quase transbordando", explica.  

A eficiência das tecnologias aplicadas rendeu à Aviva um certificado de desempenho ambiental concedido pela Essencis, empresa do grupo Solví, ao término da primeira etapa das obras.

Paisagismo e essência baiana preservados

O compromisso socioambiental estendeu-se diretamente à arquitetura paisagística do Mar Premium, que faz jus à atmosfera praiana e à identidade do litoral baiano. As intervenções priorizaram a recomposição da restinga local e o fortalecimento da economia da região.

"O paisagismo do Mar Premium mantém a característica predominante do litoral norte da Bahia: muitas palmeiras e extensos coqueirais exóticos, com destaque para o coco-da-baía, uma espécie de coqueiro fundamental para fortalecer a economia local. Durante a obra, implementamos medidas de compensação ambiental que garantiram o replantio de três coqueiros para cada exemplar suprimido, às margens da lagoa da região, contribuindo para a recomposição vegetal da restinga. Além disso, reaproveitamos os eucaliptos naturais, incorporando-os às estruturas ornamentais das piscinas e outras áreas", detalha a gerente de Sustentabilidade.

Evolução sem perder a essência

Para a diretoria do complexo, a entrega do Mar Premium simboliza uma evolução natural na forma de receber, unindo modernização e o acolhimento tradicional de Sauípe.

"O Mar Premium traduz nossa visão de renovação: buscamos entregar mais conforto, praticidade, modernizações, bem-estar e mais possibilidades para quem escolhe Sauípe para descansar, se divertir e criar memórias especiais. Estamos evoluindo a experiência sem perder o jeito acolhedor que sempre marcou o destino", pontua Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva.

Com diárias all inclusive promocionais durante o período de soft opening, o hotel reabre as portas provando que o turismo de alto padrão pode — e deve — ser sinônimo de preservação e inovação verde.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares

Leia também