Com obra resíduo zero, Mar Premium reforça compromisso socioambiental da Costa do Sauípe

Hotel all inclusive na Bahia aplica economia circular na revitalização, reaproveita 100% dos materiais e evita duas mil toneladas de resíduos

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A busca por sofisticação e conforto à beira-mar já não caminha mais de costas para a responsabilidade ambiental. Iniciando o ano com novidades no litoral norte da Bahia, a Costa do Sauípe deu um passo decisivo rumo ao turismo de luxo sustentável com a revitalização do Mar Premium, hotel all inclusive que opera em soft opening e tem inauguração oficial marcada para março.

O grande destaque da obra milionária não está apenas no design renovado ou nas 237 acomodações de alto padrão, mas em um feito exemplar de engenharia: a classificação de obra resíduo zero.

Conduzido pela Aviva — holding detentora do complexo e empresa B Certificada —, o projeto de modernização repensou cada etapa da demolição e reconstrução sob a ótica da economia circular. Todo o material gerado ao longo da intervenção passou por um rigoroso processo de beneficiamento, envolvendo segregação, preparação e transformação.

O resultado? Entulhos viraram britas recicladas de diferentes granulometrias, destinadas a futuras obras de pavimentação e paisagismo do resort.

Segundo Neide Tavares, gerente de Sustentabilidade da Aviva, a estratégia de gestão de recursos garantiu o reaproveitamento integral dos resíduos gerados.

"Esta estratégia de gestão sustentável de recursos garantiu o reaproveitamento de 100% dos resíduos. Ao diminuir a geração de lixo e o envio para aterros sanitários, reduzimos, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte e à decomposição de materiais. Essas práticas permitiram a classificação de obra resíduo zero", destaca Neide.

A executiva aponta ainda a magnitude do impacto ambiental evitado: "Ao todo, evitamos a destinação de cerca de duas mil toneladas de resíduos a aterros, o equivalente, em uma comparação prática, às três piscinas do hotel cheias, quase transbordando", explica.

A eficiência das tecnologias aplicadas rendeu à Aviva um certificado de desempenho ambiental concedido pela Essencis, empresa do grupo Solví, ao término da primeira etapa das obras.

Paisagismo e essência baiana preservados

O compromisso socioambiental estendeu-se diretamente à arquitetura paisagística do Mar Premium, que faz jus à atmosfera praiana e à identidade do litoral baiano. As intervenções priorizaram a recomposição da restinga local e o fortalecimento da economia da região.

"O paisagismo do Mar Premium mantém a característica predominante do litoral norte da Bahia: muitas palmeiras e extensos coqueirais exóticos, com destaque para o coco-da-baía, uma espécie de coqueiro fundamental para fortalecer a economia local. Durante a obra, implementamos medidas de compensação ambiental que garantiram o replantio de três coqueiros para cada exemplar suprimido, às margens da lagoa da região, contribuindo para a recomposição vegetal da restinga. Além disso, reaproveitamos os eucaliptos naturais, incorporando-os às estruturas ornamentais das piscinas e outras áreas", detalha a gerente de Sustentabilidade.

Evolução sem perder a essência

Para a diretoria do complexo, a entrega do Mar Premium simboliza uma evolução natural na forma de receber, unindo modernização e o acolhimento tradicional de Sauípe.

"O Mar Premium traduz nossa visão de renovação: buscamos entregar mais conforto, praticidade, modernizações, bem-estar e mais possibilidades para quem escolhe Sauípe para descansar, se divertir e criar memórias especiais. Estamos evoluindo a experiência sem perder o jeito acolhedor que sempre marcou o destino", pontua Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva.

Com diárias all inclusive promocionais durante o período de soft opening, o hotel reabre as portas provando que o turismo de alto padrão pode — e deve — ser sinônimo de preservação e inovação verde.