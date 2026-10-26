Halloween: 5 destinos no Brasil para quem gosta de histórias assustadoras
Confira 5 destinos nacionais indicados pela Booking.com para quem ama histórias assustadoras e prepare uma viagem cheia de mistério!
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Celebrado em 31 de outubro, o Halloween é uma oportunidade para explorar histórias de terror, mistérios e fenômenos sobrenaturais.
No Brasil, cidades históricas e vilas antigas guardam lendas sobre aparições e acontecimentos misteriosos que atravessam gerações.
Pensando em quem deseja entrar no clima da data além das festas à fantasia, a Booking.com, plataforma de reservas de hospedagens e outros serviços de viagem, selecionou cinco destinos brasileiros que combinam história, cultura e mistério.
5 lugares para visitar no Brasil se você gosta de Halloween
1. Ouro Preto, Minas Gerais
Reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO, Ouro Preto reúne construções coloniais e histórias que alimentam o imaginário popular.
Entre as lendas locais estão relatos de aparições em casarões antigos, figuras misteriosas nas ruas durante a madrugada e sons inexplicáveis em edifícios históricos. Uma caminhada pelo centro histórico permite conhecer igrejas, museus e construções que ajudam a contar o passado da antiga cidade mineradora.
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Onde se hospedar: o Hotel Solar do Rosário funciona em um casarão colonial e combina arquitetura tradicional, móveis de época e comodidades como piscinas.
2. São Paulo, São Paulo
Além dos arranha-céus e da vida cultural intensa, a capital paulista também reúne lendas urbanas associadas a edifícios antigos e construções históricas.
Entre os endereços ligados a relatos misteriosos estão o Edifício Martinelli, inaugurado em 1929, e o Theatro Municipal, aberto em 1911. Ambos fazem parte das histórias de supostas aparições que circulam entre moradores e visitantes.
Onde se hospedar: o Hotel Cadoro São Paulo, na região central, é uma alternativa para quem deseja explorar as atrações históricas da cidade.
3. Recife, Pernambuco
Com pontes, rios, casarões antigos e ruas históricas, Recife tem uma tradição de histórias de assombração. Entre as narrativas mais conhecidas está a da Emparedada da Rua Nova, personagem de uma história trágica que permanece no imaginário popular pernambucano.
O Recife Antigo também oferece um cenário propício para conhecer construções históricas e explorar as lendas que fazem parte da memória da capital.
Onde se hospedar: o Hotel Luzeiros Recife é uma opção para quem deseja conhecer os pontos históricos e as narrativas misteriosas da cidade.
4. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro também tem um lado misterioso, marcado por lendas envolvendo palácios, antigas residências e construções históricas. A Quinta da Boa Vista, onde fica o Paço de São Cristóvão, antiga residência da família imperial brasileira, está associada a narrativas sobre supostas aparições.
Já o Castelinho do Flamengo, com arquitetura de inspiração europeia, também desperta curiosidade por histórias relacionadas à construção e a antigos moradores.
Onde se hospedar: o Vila Galé Rio de Janeiro ocupa um conjunto arquitetônico que inclui um antigo palacete restaurado e fica na Lapa, região com diversas atrações culturais.
5. Paranapiacaba, São Paulo
A cerca de 50 quilômetros da capital paulista, Paranapiacaba chama atenção pela arquitetura de influência inglesa, pelas ruas de paralelepípedos e pela neblina frequente, que reforça a atmosfera de suspense.
Fundada durante a expansão da ferrovia São Paulo Railway, no século XIX, a vila preserva construções históricas e reúne relatos populares de assombrações, supostas aparições próximas aos trilhos e sons misteriosos na antiga estação ferroviária.
Onde se hospedar: a Hospedaria Os Memorialistas, localizada na própria vila, é uma opção para quem deseja prolongar a estadia e aproveitar o clima histórico do destino.