5 destinos na América do Sul para uma viagem especial na primavera

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Descubra 5 destinos incríveis na América do Sul para viver a magia da primavera com os cinco sentidos além das flores. Confira a lista!

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As paisagens do Hemisfério Sul ganham novas cores com a chegada da primavera, que começa em 22 de setembro. Mas uma viagem pode ser marcada por muito mais do que aquilo que se vê.

O aroma das flores, um sabor descoberto à mesa, um som percebido no silêncio ou uma sensação difícil de reproduzir fora daquele lugar também podem se transformar em lembranças especiais das férias.

Pensando nisso, a Booking.com, empresa de reservas de hotéis, aluguéis de temporada, voos e outros serviços de turismo, selecionou cinco destinos na América do Sul para explorar a estação por meio dos cinco sentidos.

5 destinos na América do Sul que vão atiçar os seus sentidos

Ver Buenos Aires ganhar novas cores

BE Jardin Escondido By Coppola, Buenos-Aires - Divulgação

Belas paisagens naturais e atividades ao ar livre são uma motivação de viagem para 94% dos viajantes brasileiros. Na primavera, Buenos Aires, na Argentina, ganha cenários ainda mais coloridos.

No Rosedal de Palermo, dentro do Parque Tres de Febrero, cerca de 18 mil roseiras de diferentes variedades formam um dos cartões-postais da capital argentina.

O espaço, inaugurado em 1914, reúne caminhos arborizados, lagos, pontes e pérgolas cobertas por flores, que ficam em plena floração durante a estação.

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Fora do parque, os lapachos começam a florescer no fim do inverno, enquanto, em novembro, os jacarandás deixam ruas e parques com tons de azul-violeta. A Casa Rosada, o Caminito e o Teatro Colón também estão entre os pontos turísticos que podem completar o roteiro.

Ouvir o silêncio do Atacama

Hotel La Casa de Don Tomas, Atacama - Divulgação

Para os 94% dos turistas brasileiros que buscam desacelerar mentalmente durante as férias, o Deserto do Atacama, no Chile, pode ser uma oportunidade de observar os sons mais sutis do ambiente — ou a própria ausência deles.

A cerca de 13 quilômetros de San Pedro de Atacama, o Valle de la Luna reúne dunas e formações de pedra, areia e sal moldadas ao longo de milhões de anos.

Com as variações de temperatura, algumas formações podem produzir pequenos estalos e rangidos, percebidos em meio ao silêncio do deserto.

O roteiro também pode incluir os Geysers del Tatio, onde colunas de vapor e água quente formam um dos cenários mais conhecidos da região. Para se hospedar, o Hotel La Casa de Don Tomás oferece ambientes tranquilos e piscina ao ar livre.

Sentir o aroma das flores de Medellín

Sui Boutique Hotel Medellin - Divulgação

Conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera”, Medellín, na Colômbia, tem nas flores uma parte importante de sua identidade.

O passeio pode começar pelo Jardín Botánico de Medellín, que abriga o Orquideorama, estrutura dedicada à exposição de orquídeas e outras espécies.

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Já o Parque Arví, nos arredores da cidade, oferece trilhas e áreas de bosque para observar pássaros e fazer piqueniques.

A cerca de 18 quilômetros de Medellín, Santa Elena é considerada o berço da cultura dos silleteros, tradição ligada ao cultivo de flores e à produção das tradicionais silletas. Fazendas mantidas por famílias locais recebem visitantes para apresentar os cultivos e contar a história do costume.

Provar os sabores do Vale de Casablanca

Hotel Boutique Lagunillas Casablanca, Vale de Casablanca - Divulgação

A gastronomia também influencia a escolha de um destino. Segundo a pesquisa citada pela Booking.com, 90% dos viajantes brasileiros afirmam que experimentar a cultura gastronômica local é uma motivação para viajar.

No Vale de Casablanca, entre Santiago e a costa do Pacífico, a experiência passa por uma das principais regiões vinícolas de clima frio do Chile, conhecida especialmente pela produção de Sauvignon Blanc e Chardonnay.

As vinícolas locais oferecem visitas aos vinhedos e às adegas, além de degustações. Algumas propriedades também contam com restaurantes e menus harmonizados, que combinam os vinhos da região com pratos da culinária chilena.

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Entre os viajantes brasileiros interessados em gastronomia, 42% pretendem visitar uma vinícola, cervejaria ou cafeteria durante uma viagem.

Sentir o corpo flutuar no Jalapão

Pousada Aguas do Jalapão, Jalapão - Divulgação

No Jalapão, no Tocantins, os fervedouros proporcionam uma experiência que pode ser sentida na pele. Em locais como o Fervedouro Bela Vista e o Fervedouro do Ceiça, a pressão da água subterrânea dificulta que o corpo afunde, criando uma sensação de flutuação.

O contato com a água continua na Cachoeira do Formiga, de águas cristalinas em tons esverdeados, e nas praias de água doce do Rio Novo.

Já nas Dunas do Jalapão, as areias douradas proporcionam uma experiência de textura diferente e uma vista ampla do Cerrado. Para a hospedagem, a Pousada Águas do Jalapão conta com piscina ao ar livre e jardim.

