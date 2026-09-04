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Turismo | Notícia

Conforto ou economia? 1 em cada 3 brasileiros escolhe gastar mais nas viagens

Pesquisa da booking.com mostra onde os brasileiros investem na viagem para voltar para casa com a certeza de terem feito uma boa escolha.

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/09/2026 às 13:33
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Turista em viagem - Magnific

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Para os brasileiros, uma viagem que vale o investimento não é necessariamente a mais barata.

Uma nova pesquisa da Booking.com, uma das maiores empresas de reservas de hospedagens, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, mostra que os viajantes estão dispostos a pagar mais quando acreditam que o gasto fará diferença na experiência.

Segundo o levantamento, 89% dos entrevistados concordam que, em alguns casos, vale a pena gastar mais para evitar perrengues, enquanto 85% acreditam que, ao viajar, o barato pode sair caro.

Passeios e hospedagem estão entre as prioridades

Quando decidem investir um pouco mais, os brasileiros têm prioridades bem definidas. Os passeios aparecem em primeiro lugar, citados por 38% dos entrevistados, seguidos por uma hospedagem mais confortável (33%), atividades consideradas únicas (31%) e uma hospedagem bem localizada (30%).

As preferências, porém, mudam de acordo com a geração quando o assunto é gastronomia. Os Boomers, viajantes com 55 anos ou mais, são os que mais demonstram disposição para gastar mais com comida (30%). Já a Geração X, entre 45 e 54 anos, é a que menos prioriza esse tipo de gasto, com 18%.

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Entre a Geração Z, de 18 a 24 anos, apenas 22% afirmam estar dispostos a pagar mais por uma hospedagem com café da manhã incluso, o menor índice entre as gerações.

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O que os brasileiros cortam quando o orçamento aperta?

Mesmo quando precisam reduzir os gastos, algumas prioridades permanecem. A hospedagem confortável é o último item que os brasileiros costumam cortar, apontada por 31% dos entrevistados.

Gastronomia e passeios aparecem na sequência, ambos com 13%. Já o transporte confortável está entre os gastos menos preservados: apenas 5% dos brasileiros afirmam que evitariam cortar esse item do orçamento.

O que faz uma viagem valer a pena?

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Mulher abrindo a janela do avião - Magnific

Para 92% dos brasileiros, algumas experiências são capazes de fazer uma viagem valer cada centavo. O levantamento mostra que 94% consideram importante aproveitar momentos que realmente façam a viagem valer a pena.

Enquanto 92% valorizam evitar problemas ou perrengues e encontrar um equilíbrio entre qualidade e preço. Manter os gastos dentro do planejamento também é uma prioridade para 92% dos entrevistados. O índice é ainda maior entre os Boomers, chegando a 97%.

Apesar da preocupação com o orçamento, o principal sinal de que o investimento valeu a pena está nas lembranças deixadas pela viagem. Mais da metade dos brasileiros (51%) apontam esse fator como o principal indicador de sucesso, seguido pela possibilidade de relaxar sem preocupações, com 26%.

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Por outro lado, apenas 11% consideram a sensação de ter feito uma boa escolha financeira como o principal sinal de que a viagem foi bem-sucedida.

Conforto e experiências ganham espaço nas decisões

Para Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil, os resultados mostram que o conceito de valor durante uma viagem vai além do preço.

“Uma viagem de valor não é necessariamente a mais barata, mas aquela que entrega exatamente o que o viajante espera", comenta.

"Os brasileiros demonstram estar cada vez mais conscientes de que investir em conforto, praticidade e momentos inesquecíveis pode fazer toda a diferença na percepção de que a viagem realmente valeu a pena”, afirma Nelson.

Sobre a pesquisa

O levantamento foi realizado com 1.200 brasileiros com 18 anos ou mais que fizeram pelo menos uma viagem de lazer, nacional ou internacional, nos 12 meses anteriores à pesquisa. As entrevistas foram realizadas em todo o Brasil, em junho de 2026.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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