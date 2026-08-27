5 marcos icônicos ao redor do mundo que merecem uma visita
De paisagens históricas a construções impressionantes, descubra 5 marcos icônicos ao redor do mundo que valem entrar no roteiro da sua viagem!
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Explorar atrações culturais e fugir dos pontos turísticos mais movimentados está nos planos de muitos brasileiros.
Segundo a Booking.com, 29% dos viajantes do país pretendem conhecer um novo marco histórico ou ponto turístico em 2026, enquanto 40% afirmam que devem evitar destinos muito cheios.
Nesse cenário, a plataforma selecionou cinco destinos que oferecem paisagens, história e experiências únicas para quem deseja ir além dos roteiros tradicionais.
5 locais icônicos para incluir em suas viagens
Capadócia, Turquia
Conhecida pelas famosas “chaminés de fada”, a Capadócia reúne formações rochosas vulcânicas, cidades subterrâneas e igrejas escavadas nas pedras.
Trilhas pelo Parque Nacional de Göreme e passeios de balão ao nascer do sol estão entre as principais experiências.
- Onde se hospedar: o Sultan Cave Suites oferece quartos escavados na pedra e terraços com vista panorâmica para os balões.
Cusco, Peru
Embora Machu Picchu seja a atração mais conhecida da região, Choquequirao é uma alternativa para quem busca história e arqueologia longe das grandes multidões.
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O sítio arqueológico fica nos Andes e é acessado por uma trilha de vários dias. A região também reúne atrações como a Montanha Colorida e a Lagoa Humantay.
- Onde se hospedar: a CASA CRISTOBAL fica no centro histórico de Cusco, em uma casa colonial restaurada.
Page, Arizona, Estados Unidos
No deserto do Arizona, Page é ponto de partida para paisagens marcadas por cânions e formações rochosas.
Entre os destaques estão Horseshoe Bend, Lake Powell e Antelope Canyon, conhecido pelos corredores estreitos e pelos feixes de luz que atravessam as rochas.
- Onde se hospedar: o Roam America Horseshoe Bend oferece acomodações em estilo cabana, com varandas privativas e áreas externas.
Le Mont-Saint-Michel, França
Erguido sobre uma ilha rochosa na Normandia, o Mont-Saint-Michel é um dos cenários históricos mais impressionantes da França.
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A região é conhecida pela abadia medieval e pelas grandes variações das marés, que transformam completamente a paisagem ao longo do dia.
- Onde se hospedar: o La Coque d'Or oferece apartamentos no centro de Le Mont-Saint-Michel.
Zhangjiajie, China
O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie impressiona pelas milhares de colunas de arenito que surgem em meio à floresta. A área, reconhecida pela UNESCO, pode ser explorada por trilhas e teleféricos, com mirantes para regiões como Yuanjiajie e a Montanha Tianzi.
Nas proximidades, o Grande Cânion de Zhangjiajie também chama atenção por suas paisagens e pela famosa ponte de vidro suspensa.
- Onde se hospedar: o Avatar Mountain Resort fica próximo ao parque e oferece piscina, restaurante e quartos com vista para as montanhas.