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Turismo | Notícia

5 marcos icônicos ao redor do mundo que merecem uma visita

De paisagens históricas a construções impressionantes, descubra 5 marcos icônicos ao redor do mundo que valem entrar no roteiro da sua viagem!

Por Eduarda Barreto Publicado em 27/08/2026 às 12:02
Sultan Cave Suites - Capadócia
Sultan Cave Suites - Capadócia - Divulgação

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Explorar atrações culturais e fugir dos pontos turísticos mais movimentados está nos planos de muitos brasileiros.

Segundo a Booking.com, 29% dos viajantes do país pretendem conhecer um novo marco histórico ou ponto turístico em 2026, enquanto 40% afirmam que devem evitar destinos muito cheios.

Nesse cenário, a plataforma selecionou cinco destinos que oferecem paisagens, história e experiências únicas para quem deseja ir além dos roteiros tradicionais.

5 locais icônicos para incluir em suas viagens

Capadócia, Turquia

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Sultan Cave Suites - Capadócia - Divulgação

Conhecida pelas famosas “chaminés de fada”, a Capadócia reúne formações rochosas vulcânicas, cidades subterrâneas e igrejas escavadas nas pedras.

Trilhas pelo Parque Nacional de Göreme e passeios de balão ao nascer do sol estão entre as principais experiências.

  • Onde se hospedar: o Sultan Cave Suites oferece quartos escavados na pedra e terraços com vista panorâmica para os balões.

Cusco, Peru

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Casa Cristobal - Cusco - Divulgação

Embora Machu Picchu seja a atração mais conhecida da região, Choquequirao é uma alternativa para quem busca história e arqueologia longe das grandes multidões.

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O sítio arqueológico fica nos Andes e é acessado por uma trilha de vários dias. A região também reúne atrações como a Montanha Colorida e a Lagoa Humantay.

  • Onde se hospedar: a CASA CRISTOBAL fica no centro histórico de Cusco, em uma casa colonial restaurada.

Page, Arizona, Estados Unidos

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Roam America Horseshoe Bend - Divulgação

No deserto do Arizona, Page é ponto de partida para paisagens marcadas por cânions e formações rochosas.

Entre os destaques estão Horseshoe Bend, Lake Powell e Antelope Canyon, conhecido pelos corredores estreitos e pelos feixes de luz que atravessam as rochas.

  • Onde se hospedar: o Roam America Horseshoe Bend oferece acomodações em estilo cabana, com varandas privativas e áreas externas.

Le Mont-Saint-Michel, França

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Appart Standing - La Coque d'Or - Mont St Michel - Divulgação

Erguido sobre uma ilha rochosa na Normandia, o Mont-Saint-Michel é um dos cenários históricos mais impressionantes da França.

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A região é conhecida pela abadia medieval e pelas grandes variações das marés, que transformam completamente a paisagem ao longo do dia.

  • Onde se hospedar: o La Coque d'Or oferece apartamentos no centro de Le Mont-Saint-Michel.

Zhangjiajie, China

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Avatar Mountain Resort - China - Divulgação

O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie impressiona pelas milhares de colunas de arenito que surgem em meio à floresta. A área, reconhecida pela UNESCO, pode ser explorada por trilhas e teleféricos, com mirantes para regiões como Yuanjiajie e a Montanha Tianzi.

Nas proximidades, o Grande Cânion de Zhangjiajie também chama atenção por suas paisagens e pela famosa ponte de vidro suspensa.

  • Onde se hospedar: o Avatar Mountain Resort fica próximo ao parque e oferece piscina, restaurante e quartos com vista para as montanhas. 

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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