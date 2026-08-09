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Turismo | Notícia

Dia dos Pais: 4 destinos para fazer uma viagem de carro inesquecível

Booking.com indica lugares a poucas horas de carro que combinam natureza, boa gastronomia e momentos em família. Veja o que fazer hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/08/2026 às 11:21
Viagem de carro
Viagem de carro - Magnific/Freepik

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O Dia dos Pais pode ser a oportunidade ideal para transformar a viagem em parte da comemoração.

De acordo com uma pesquisa da Booking.com, 48% dos viajantes brasileiros pretendem fazer uma road trip em 2026, enquanto 41% afirmam que a possibilidade de aproveitar o tempo na estrada em família é um dos principais motivos para escolher esse tipo de passeio.

Pensando nisso, a plataforma reuniu quatro destinos brasileiros que ficam a poucas horas de carro de grandes capitais e são ideais para um fim de semana ao lado do pai, combinando natureza, gastronomia, história e momentos de descanso.

4 destinos para fazer uma viagem de carro no Dia dos Pais

Campos do Jordão (SP)

Divulgação
Champet Boutique Hotel, Campos do Jordão - Divulgação

A cerca de 2h30 da capital paulista, Campos do Jordão é um dos destinos mais procurados durante o inverno.

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O trajeto pela Serra da Mantiqueira já faz parte da experiência, enquanto a cidade oferece atrações como a Vila Capivari, o Horto Florestal, passeios de teleférico e restaurantes especializados na gastronomia serrana.

Petrópolis (RJ)

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Hotel Casablanca Koeler, Petrópolis - Divulgação

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Localizada a aproximadamente 1h30 do Rio de Janeiro, Petrópolis reúne história, arquitetura e natureza.

Entre os principais passeios estão o Museu Imperial, o Centro Histórico, cervejarias artesanais e cafeterias, tornando o destino uma boa opção tanto para um bate-volta quanto para um fim de semana prolongado.

Bananeiras (PB)

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Pousada Estação Bananeiras, Bananeiras - Divulgação

No Brejo Paraibano, Bananeiras fica a cerca de duas horas de João Pessoa e 1h30 de Campina Grande.

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A cidade preserva casarões coloniais, igrejas históricas e a antiga estação ferroviária, além de oferecer clima ameno, boa gastronomia e um roteiro que mistura cultura e tranquilidade.

Pirenópolis (GO)

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Ecolounge Studios, Pirenópolis - Divulgação

A cerca de duas horas de Brasília e Goiânia, Pirenópolis combina patrimônio histórico, ruas de pedra, ateliês de artesanato e diversas cachoeiras nos arredores.

Recentemente, o destino também foi reconhecido entre os mais acolhedores do mundo pela Booking.com, reforçando seu potencial para viagens em família.

Viagem de carro ganha força entre brasileiros

Segundo a Booking.com, o interesse por viagens de carro segue em alta entre os brasileiros, impulsionado pela flexibilidade do roteiro e pela possibilidade de aproveitar o trajeto ao lado da família.

Para quem não pretende utilizar o próprio veículo, a plataforma também disponibiliza serviço de aluguel de carros para facilitar o planejamento da viagem.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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