Gastronomia influencia viagens dos brasileiros em 2026: 90% consideram a culinária local ao planejar viagens
Pesquisa revela forte busca por restaurantes autênticos de bairro, feiras de rua e até passeios em supermercados locais; confira.
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Muitas vezes, é à mesa que surgem algumas das memórias mais marcantes de uma viagem, seja ao experimentar um prato típico pela primeira vez ou compartilhar refeições que aproximam viajantes da cultura local.
Não por acaso, 90% dos viajantes brasileiros afirmam que experimentar a cultura gastronômica e a culinária local é uma motivação importante para viajar, segundo um novo estudo* da Booking.com, plataforma de reservas de acomodações, voos e outros serviços de turismo.
Esse interesse pela gastronomia também se estende a diferentes tipos de viagem.
Quando questionados sobre a possibilidade de combinar viagens de lazer com outras ocasiões, como compromissos profissionais ou visitas a familiares, 43% afirmam que considerariam adicionar uma experiência gastronômica ao roteiro, reforçando o papel da comida como elemento central da jornada.
Entre os viajantes do país que pretendem viver experiências gastronômicas em 2026, a busca por autenticidade aparece como destaque.
Na hora de escolher onde comer, os restaurantes autênticos levam vantagem sobre os sofisticados: 52% querem conhecer estabelecimentos locais e pouco conhecidos pelos turistas, enquanto 41% pretendem visitar restaurantes renomados ou de alta gastronomia.
Além disso, mais da metade (54%) deseja experimentar os pratos pelos quais os destinos são mais conhecidos, como sushi no Japão ou massas na Itália.
A experiência também deve ir além da mesa. Segundo o levantamento, 49% desses viajantes pretendem experimentar comidas de rua, barracas e food trucks locais, enquanto 47% querem visitar mercados tradicionais.
Além disso, 45% planejam conhecer supermercados para observar de perto os costumes e o dia a dia da população, descobrindo ingredientes e produtos típicos que fazem parte da identidade do destino.
O estudo ainda mostra que os sabores locais também aparecem em outras experiências do roteiro: 42% dos viajantes pretendem visitar cervejarias, vinícolas ou cafeterias locais, enquanto o mesmo percentual afirma querer combinar experiências gastronômicas com momentos de bem-estar durante a viagem.
*A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que fizeram ao menos uma viagem de lazer nos últimos 12 meses, que planejam viajar em 2026 e que participam ou são os principais responsáveis pelas decisões de viagem.
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Ao todo, 32.800 pessoas foram entrevistadas em 34 mercados ao redor do mundo. O levantamento foi realizado em janeiro de 2026.