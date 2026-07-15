Paixão pelo esporte leva 72% dos nordestinos a fazer sacrifícios financeiros para viajar, aponta Booking.com

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Pesquisa revela que fãs vendem bens, acumulam escalas de voo, faltam ao trabalho e dividem quarto com estranhos para ver o time; confira.

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A paixão pelo esporte pode levar os brasileiros a atitudes surpreendentes para viver uma experiência esportiva de perto.

Uma nova pesquisa* da Booking.com, plataforma de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, mostra que 12% dos viajantes do Nordeste venderiam pertences pessoais, como carros, equipamentos eletrônicos e outros bens, para acompanhar seu time ou atleta favorito em uma viagem esportiva.

O dado faz parte de um cenário mais amplo que mostra até onde os fãs da região estão dispostos a ir para viver uma experiência esportiva ao vivo.

Quase três em cada quatro (72%) afirmam que fariam algum tipo de sacrifício financeiro para acompanhar seu time ou atleta favorito, incluindo 60% que estariam dispostos a esticar o orçamento ou assumir gastos extras para tornar a viagem possível.

Mas o investimento é apenas parte da história. Entre os entrevistados do Nordeste, mais de três em cada quatro (76%) fariam algum tipo de sacrifício relacionado ao trabalho ou aos estudos:

39% tirariam folga ou se ausentariam do trabalho ou dos estudos para participar do evento, enquanto 29% trabalhariam remotamente de outro destino, e 8% perderiam até mesmo compromissos importantes.

A pesquisa também mostra que a paixão pelo esporte faz muitos viajantes do Nordeste deixarem a conveniência em segundo plano.

Sete em cada dez (72%) aceitariam fazer esforços extras de deslocamento para acompanhar seu time. Entre eles, 33% viajariam longas distâncias ou passariam por diferentes cidades, enquanto 39% aceitariam múltiplas conexões para chegar ao destino.

Nem mesmo o conforto parece ser prioridade absoluta para parte dos torcedores. Metade dos nordestinos (51%) afirmam que abririam mão de algum nível de conforto para acompanhar um evento.

Mais de um terço (35%) escolheriam opções mais econômicas e menos confortáveis, e 16% dividiriam acomodação com pessoas desconhecidas para tornar a viagem viável.

Apesar dos sacrifícios, as viagens esportivas deixam muitas marcas positivas. Quase metade (49%) afirma já ter feito novos amigos durante uma viagem motivada por esporte, e 29% dizem ter criado conexões significativas, como amizades próximas ou mesmo relacionamentos.

A paixão dos torcedores também aparece em hábitos curiosos, com três em cada dez turistas do Nordeste (31%) afirmando que usariam a mesma camisa da sorte durante toda uma competição.

Outros 28% viajariam por diferentes cidades para acompanhar o time ao longo de um torneio, e 19% acordariam em horários pouco convencionais para assistir a partidas.

Há ainda quem leve a superstição mais a sério: 7% evitariam assistir aos jogos com amigos considerados “pé-frio” ou que costumam dar azar ao time.

Quando o assunto é fazer a viagem acontecer, os nordestinos também demonstram disposição para buscar alternativas.

Entre os entrevistados, 29% reservariam a viagem com antecedência ou procurariam promoções para reduzir os custos, enquanto 15% recorreriam ao parcelamento das despesas.

Em contrapartida, poucos estariam dispostos a comprometer a experiência em si: apenas 4% encurtariam a duração da viagem para torná-la viável.

Os resultados reforçam uma tendência mais ampla identificada pela Booking.com em suas Previsões de Viagem para 2026**: a busca por viagens motivadas por interesses e realizações pessoais.

Segundo o estudo, 87% dos brasileiros veem as viagens como uma forma de se recompensar após muito trabalho.

Nesse cenário, acompanhar o time favorito deixa de ser apenas um programa de lazer e passa a representar uma experiência que muitos consideram valer o investimento e até algumas concessões pelo caminho.

*A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que viajaram a lazer — doméstica ou internacionalmente — nos últimos 12 meses e que demonstram interesse em esportes. Ao todo, 6.000 pessoas foram entrevistadas em seis mercados: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México. O levantamento foi realizado em abril de 2026.

**A pesquisa Previsões de Viagem para 2026 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. Ao todo, 29.733 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho/agosto de 2025.