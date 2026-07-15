fechar
Turismo |

Paixão pelo esporte leva 72% dos nordestinos a fazer sacrifícios financeiros para viajar, aponta Booking.com

Pesquisa revela que fãs vendem bens, acumulam escalas de voo, faltam ao trabalho e dividem quarto com estranhos para ver o time; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/07/2026 às 22:21
Paixão pelo esporte leva 72% dos nordestinos a fazer sacrifícios financeiros para viajar, aponta Booking.com
Paixão pelo esporte leva 72% dos nordestinos a fazer sacrifícios financeiros para viajar, aponta Booking.com - Gerada por IA

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A paixão pelo esporte pode levar os brasileiros a atitudes surpreendentes para viver uma experiência esportiva de perto.

Uma nova pesquisa* da Booking.com, plataforma de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, mostra que 12% dos viajantes do Nordeste venderiam pertences pessoais, como carros, equipamentos eletrônicos e outros bens, para acompanhar seu time ou atleta favorito em uma viagem esportiva.

O dado faz parte de um cenário mais amplo que mostra até onde os fãs da região estão dispostos a ir para viver uma experiência esportiva ao vivo.

Quase três em cada quatro (72%) afirmam que fariam algum tipo de sacrifício financeiro para acompanhar seu time ou atleta favorito, incluindo 60% que estariam dispostos a esticar o orçamento ou assumir gastos extras para tornar a viagem possível.

Mas o investimento é apenas parte da história. Entre os entrevistados do Nordeste, mais de três em cada quatro (76%) fariam algum tipo de sacrifício relacionado ao trabalho ou aos estudos:

39% tirariam folga ou se ausentariam do trabalho ou dos estudos para participar do evento, enquanto 29% trabalhariam remotamente de outro destino, e 8% perderiam até mesmo compromissos importantes.

A pesquisa também mostra que a paixão pelo esporte faz muitos viajantes do Nordeste deixarem a conveniência em segundo plano.

Sete em cada dez (72%) aceitariam fazer esforços extras de deslocamento para acompanhar seu time. Entre eles, 33% viajariam longas distâncias ou passariam por diferentes cidades, enquanto 39% aceitariam múltiplas conexões para chegar ao destino.

Nem mesmo o conforto parece ser prioridade absoluta para parte dos torcedores. Metade dos nordestinos (51%) afirmam que abririam mão de algum nível de conforto para acompanhar um evento.

Mais de um terço (35%) escolheriam opções mais econômicas e menos confortáveis, e 16% dividiriam acomodação com pessoas desconhecidas para tornar a viagem viável.

Apesar dos sacrifícios, as viagens esportivas deixam muitas marcas positivas. Quase metade (49%) afirma já ter feito novos amigos durante uma viagem motivada por esporte, e 29% dizem ter criado conexões significativas, como amizades próximas ou mesmo relacionamentos.

A paixão dos torcedores também aparece em hábitos curiosos, com três em cada dez turistas do Nordeste (31%) afirmando que usariam a mesma camisa da sorte durante toda uma competição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outros 28% viajariam por diferentes cidades para acompanhar o time ao longo de um torneio, e 19% acordariam em horários pouco convencionais para assistir a partidas.

Há ainda quem leve a superstição mais a sério: 7% evitariam assistir aos jogos com amigos considerados “pé-frio” ou que costumam dar azar ao time.

Quando o assunto é fazer a viagem acontecer, os nordestinos também demonstram disposição para buscar alternativas.

Entre os entrevistados, 29% reservariam a viagem com antecedência ou procurariam promoções para reduzir os custos, enquanto 15% recorreriam ao parcelamento das despesas.

Em contrapartida, poucos estariam dispostos a comprometer a experiência em si: apenas 4% encurtariam a duração da viagem para torná-la viável.

Os resultados reforçam uma tendência mais ampla identificada pela Booking.com em suas Previsões de Viagem para 2026**: a busca por viagens motivadas por interesses e realizações pessoais.

Segundo o estudo, 87% dos brasileiros veem as viagens como uma forma de se recompensar após muito trabalho.

Nesse cenário, acompanhar o time favorito deixa de ser apenas um programa de lazer e passa a representar uma experiência que muitos consideram valer o investimento e até algumas concessões pelo caminho.

*A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que viajaram a lazer — doméstica ou internacionalmente — nos últimos 12 meses e que demonstram interesse em esportes. Ao todo, 6.000 pessoas foram entrevistadas em seis mercados: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México. O levantamento foi realizado em abril de 2026.

**A pesquisa Previsões de Viagem para 2026 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. Ao todo, 29.733 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho/agosto de 2025.

Leia Também

Leia também

Fortaleza lidera ranking de destinos nordestinos mais buscados para as férias de julho, aponta Booking.com
Viagens

Fortaleza lidera ranking de destinos nordestinos mais buscados para as férias de julho, aponta Booking.com
Secretaria de Esportes publica edital da Lei de Incentivo ao Esporte com orçamento de R$ 9 milhões
INCENTIVO

Secretaria de Esportes publica edital da Lei de Incentivo ao Esporte com orçamento de R$ 9 milhões

Compartilhe

Tags