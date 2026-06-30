A Estrela: Carta mais positiva do Tarot rege o mês de julho; saiba o que isso significa para você
Saiba o que significa a regência de uma das melhores cartas do Tarô
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É isso mesmo, a carta da Estrela irá reger o mês de julho em 2026. O alívio chega depois de momentos que pareciam sugar toda a energia.
Como saber a carta de cada mês?
A conta é fácil! De acordo com o portal Capricho, o cálculo astrológico soma o número do ano (2+0+2+6 = 10) com o número do mês (7). Nesse caso, temos o número 17, da carta A Estrela no Tarot.
O que isso significa?
Essa peça é considerada uma das mais positivas do jogo de cartas, sendo quase um recado dos astros de que "vai ficar tudo bem".
Saiba o que pode mudar em cada área da sua vida durante esse período:
Amor
Quem estiver solteiro, o recado é claro: tenha coragem de se aventurar em coisas diferentes do seu costume.
Nem tudo precisa dar em algo, certo? Aproveite o que tiver que aproveitar e preste mais atenção em quem cruzar o seu caminho.
Você que está em um relacionamento, é hora de fazer um date surpresa, diferenciado, para mostrar que a parceria entre os dois segue acesa!
Carreira
Se você ainda está em dúvida em qual caminho seguir, talvez a sua resposta chegue agora. Curso, estágio, trabalho... é hora de cair de cabeça e testar coisas novas, principalmente para pessoas de áreas que envolvem criatividade, comunicação ou ajudar outras pessoas.
Autocuidado
Retome à rotina que estava dando certo, seja uma skincare ou uma terapia; julho abre espaço para correr atrás de melhorar sua saúde mental e física, além de priorizar o bem-estar.
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