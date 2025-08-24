Tarô diz que 3 signos precisam ficar atentos para evitar falsas amizades e traições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Energias podem expor fragilidades emocionais e sociais, exigindo atenção para não caírem em armadilhas de pessoas falsas ou manipuladoras.

Clique aqui e escute a matéria

O Tarô aponta que a última fase de agosto pode ser marcada por revelações importantes no campo das relações sociais. As cartas sugerem que máscaras podem cair, segredos podem vir à tona e intenções ocultas de pessoas próximas podem se revelar.

Essa leitura não deve ser interpretada como um alerta negativo absoluto, mas como um convite à cautela e à observação. Nem sempre quem se mostra disponível ou simpático tem de fato boas intenções. Em alguns casos, podem existir interesses escondidos ou mesmo disputas silenciosas que acabam interferindo na confiança e no bem-estar dos envolvidos.

Os três signos destacados precisam olhar com mais atenção para suas amizades, colegas de trabalho e até mesmo vínculos familiares, já que a energia do período pode provocar situações de desconfiança e decepção.

O aprendizado está em não ignorar sinais, respeitar a própria intuição e compreender que nem toda proximidade é sinônimo de lealdade. Essa fase também pode ser libertadora, já que revelar quem não merece espaço abre caminho para relações mais sólidas e verdadeiras.

Áries

Os arianos devem redobrar a atenção em ambientes de trabalho e projetos em grupo. O Tarô mostra que esse período pode trazer disputas de ego ou concorrência velada que, se ignoradas, podem resultar em situações de traição profissional.

Pessoas próximas podem tentar se beneficiar da energia expansiva e determinada de Áries, pegando carona em suas ideias ou até distorcendo informações. O aprendizado está em agir com estratégia e não expor todos os planos de imediato. Esse cuidado pode ser decisivo para manter a integridade dos projetos e evitar desentendimentos maiores.

Câncer

Cancerianos precisam observar com cuidado seus vínculos emocionais e afetivos. A carta revela que pessoas próximas podem usar da sensibilidade e da generosidade de Câncer para manipular situações a seu favor. É um período em que falsas amizades ou relações desgastadas podem se mostrar de forma mais clara.

Esse signo pode sentir decepções, mas também terá a chance de se libertar de laços que só sugam energia. A intuição canceriana é uma ferramenta poderosa neste momento: se algo parecer estranho, é porque provavelmente existe uma verdade oculta por trás.

Libra

Para os librianos, o alerta vem no campo social e nas parcerias. O Tarô indica que situações de desarmonia e desequilíbrio podem revelar pessoas que não são tão confiáveis quanto aparentavam. Isso pode se manifestar tanto em círculos de amizade quanto em relacionamentos profissionais.

Libra, que tende a buscar conciliação e harmonia, pode ser colocado em situações delicadas em que terá de escolher entre se posicionar ou manter uma falsa paz. O grande desafio será perceber que a diplomacia tem limite quando há manipulação ou traição envolvida.

Números de sorte para cada signo na loteria



