Cartas de Tarô anunciam que 3 signos viverão período de sorte neste mês de agosto

Interpretação das cartas revela que esses três signos terão oportunidades favoráveis e energia positiva até o fim do mês. Veja quem são

Por Pedro Lima Publicado em 13/08/2025 às 20:06 | Atualizado em 13/08/2025 às 20:28
Imagem de Tarô
Imagem de Tarô - iStock

Agosto chega carregado de simbologia no Tarô, com combinações de cartas que indicam expansão, boas notícias e oportunidades inesperadas para alguns signos do zodíaco. Em leituras recentes, figuras como O Sol, A Roda da Fortuna e O Mundo surgiram de forma recorrente, apontando um cenário de crescimento, celebração e realização pessoal.

Para quem acredita na influência energética das cartas, este pode ser um período de abertura de caminhos, onde projetos engavetados ganham força, relacionamentos encontram harmonia e novas portas se abrem no campo profissional e financeiro.

Mas a sorte não se resume apenas a ganhos materiais: ela também se manifesta em encontros significativos, insights valiosos e a resolução de situações que vinham se arrastando há meses. A seguir, revelamos os três signos mais favorecidos pelo Tarô em agosto e como cada um pode aproveitar ao máximo essa maré positiva.

3 signos que viverão período de sorte

Julija Cernaka/iStock
Signos do zodíaco - Julija Cernaka/iStock

1. Leão

Com a carta O Sol iluminando sua jornada, leoninos terão clareza e energia para se destacarem. Este é o momento de avançar em projetos importantes e se colocar à frente em situações que exigem liderança. Reconhecimento e elogios tendem a vir de forma natural, além de convites para novas oportunidades. É um período para confiar na própria intuição e não deixar o medo travar decisões.

2. Sagitário

A Roda da Fortuna gira a favor de sagitarianos, trazendo mudanças rápidas e positivas. Situações que pareciam travadas podem se resolver quase de forma mágica, abrindo espaço para novidades empolgantes. Viagens, propostas inesperadas e ganhos extras estão no radar. A dica é se manter atento aos sinais e não desperdiçar oportunidades por hesitação.

3. Peixes

Com a presença de O Mundo, piscianos encerram ciclos importantes e iniciam novas fases com mais confiança. Reconciliações, conclusão de projetos e reconhecimento por esforços passados marcam o período. A energia é favorável para fortalecer relações e investir em aprendizados que possam render frutos no futuro. É hora de celebrar conquistas e se abrir para experiências inéditas.

