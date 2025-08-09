Tarô aponta decisões difíceis, mas necessárias, para 4 signos neste mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitura das cartas revela que quatro signos precisarão tomar atitudes firmes até o fim de agosto, cortando excessos e encerrando ciclos desgastados

O mês de agosto segue movimentado não só pelos trânsitos astrológicos, mas também pelas revelações que o tarô traz à tona. Segundo a leitura das cartas, quatro signos do zodíaco viverão um período decisivo nas próximas semanas, com destaque para escolhas que podem parecer duras à primeira vista, mas se mostram fundamentais para abrir novos caminhos. O clima é de rupturas conscientes, reorganizações internas e necessidade de agir com firmeza diante de situações que já não cabem mais na rotina ou nos afetos. A resistência ao novo pode gerar desgaste — mas evitá-lo apenas adia transformações que já estão em curso.

Diferente da astrologia, que observa os movimentos dos planetas, o tarô mergulha no simbolismo e nos arquétipos que operam em níveis inconscientes e revelam tendências emocionais e comportamentais. Agosto, com sua energia de reestruturação, encontra eco em cartas que falam de cortes, limites, encerramentos e reinícios. Para os quatro signos em destaque, este é um tempo de desapego: de velhos padrões, de relações mal resolvidas, de promessas que não se cumprem mais.

A vida exige decisões — e o tarô mostra que, por mais difíceis que sejam, elas são necessárias para a construção de um novo ciclo mais coerente. Veja abaixo quais signos devem se preparar para decisões firmes — e como essas escolhas vão impactar a vida pessoal, profissional e emocional ainda neste mês.

Áries (21/03 a 19/04)

A carta da Torre revela que arianos precisarão encarar mudanças bruscas e inevitáveis. Situações que pareciam sólidas podem desabar, especialmente em ambientes de trabalho ou em relações onde há desequilíbrio de forças. Apesar do susto inicial, o tarô indica que essa queda vem para limpar o terreno e permitir uma reconstrução mais saudável.

No amor, chega a hora de romper padrões impulsivos e encarar conversas delicadas que vinham sendo evitadas. A vida financeira também pede revisão: cortar gastos, renegociar dívidas e abrir mão de ilusões de controle trará mais segurança nos próximos meses.

Libra (23/09 a 22/10)

Com a carta da Justiça como guia, librianos terão que enfrentar dilemas morais e tomar decisões que equilibram razão e emoção. A tendência é que surjam conflitos familiares ou profissionais que exigem posicionamento firme, mesmo que isso desagrade a alguns.

No campo amoroso, o tarô aponta a necessidade de transparência: promessas vagas ou relações indefinidas devem ser repensadas. Já na carreira, é o momento de analisar se sua entrega está sendo reconhecida — e buscar acordos mais justos, inclusive financeiramente. Evitar o confronto agora pode sair mais caro no futuro.

Peixes (19/02 a 20/03)

A carta do Enforcado traz um alerta: piscianos estão presos a situações que não evoluem, seja por medo da mudança ou por apego emocional. Este é o mês para romper essas amarras. No amor, relações desequilibradas ou desgastadas precisam ser reavaliadas com honestidade — inclusive as que envolvem idealizações.

Na vida profissional, é hora de parar de aceitar o mínimo e buscar caminhos mais alinhados com seus valores. O tarô aconselha a sair do papel de espectador e assumir a responsabilidade por pequenas atitudes que, somadas, trarão alívio e crescimento.

Capricórnio (22/12 a 19/01)

A presença da carta do Julgamento indica que capricornianos serão chamados a reavaliar escolhas do passado. Questões mal resolvidas podem retornar com força e exigir um reposicionamento. No campo amoroso, conversas decisivas serão inevitáveis, especialmente em relacionamentos longos que entraram na rotina.

Na carreira, propostas antigas podem ressurgir, mas será preciso ponderar com cuidado: aceitar algo por medo de errar de novo pode limitar seu avanço. Financeiramente, é hora de reorganizar prioridades e fazer cortes que tragam mais liberdade. O tarô aponta: a virada depende de você.

