Cartas do tarô indicam que algo inesperado está prestes a acontecer na vida de 3 signos

Tarô aponta mudanças repentinas, reviravoltas e surpresas que poderão alterar o rumo de Aquário, Leão e Peixes nas próximas semanas

O tarô é um conjunto de símbolos que refletem nossos movimentos internos e externos, funcionando como uma espécie de espelho entre a intuição e os caminhos que se abrem diante de nós. Diferente da ideia de adivinhação definitiva, ele se apresenta como uma leitura energética e simbólica do momento presente, apontando possíveis tendências e direções.

Quando cartas como A Torre, A Roda da Fortuna ou O Louco aparecem em uma leitura, costumam indicar situações que fogem do controle ou da previsibilidade. Elas falam sobre rupturas, viradas repentinas, riscos e possibilidades que surgem sem planejamento — mas com grande impacto. São cartas que, apesar de poderem causar desconforto à primeira vista, também representam oportunidades de mudança, evolução e libertação.

Neste momento, três signos estão diretamente conectados a essa energia de imprevisibilidade. A astrologia, alinhada à simbologia do tarô, mostra que Aquário, Leão e Peixes podem vivenciar acontecimentos inesperados nas próximas semanas. Pode ser um fim abrupto, um convite surpreendente ou um impulso súbito para recomeçar.

Seja como for, o tarô indica que o inesperado não é um obstáculo, mas sim um sinal de que algo precisa ser mexido, transformado ou deixado para trás para que o novo tenha espaço para surgir. Para esses três signos, aceitar o imprevisto pode ser o primeiro passo para um ciclo mais alinhado com quem eles realmente são agora.

Aquário – A Torre

A carta d’A Torre costuma aparecer quando estruturas que pareciam sólidas começam a ruir — não por acaso, ela fala de quebras, choques de realidade e mudanças abruptas. Para Aquário, isso pode significar o fim de uma expectativa, uma ruptura ou o colapso de algo que já não fazia sentido, mas ainda era sustentado.

Apesar do impacto inicial, o conselho é acolher esse processo como uma libertação: o que cai agora abre espaço para o novo. Pode ser uma troca de emprego, o fim de um vínculo ou uma mudança de cidade. A estabilidade virá depois da tempestade.

Leão – A Roda da Fortuna

A Roda da Fortuna gira sem aviso, e sua energia simboliza exatamente isso: imprevistos que tiram o controle das mãos e exigem confiança no fluxo da vida. Leão pode viver um momento de virada, onde situações estagnadas começam a se mover de forma surpreendente.

Projetos esquecidos podem ganhar fôlego, convites inesperados podem surgir, e até reencontros com pessoas do passado podem acontecer. A chave está em não resistir: o que chega agora pode parecer caótico à primeira vista, mas carrega uma abertura importante para o crescimento.

Peixes – O Louco

O Louco é a carta do salto de fé. Para Peixes, ela representa um chamado para sair da zona de conforto, mesmo sem todas as certezas. Esse movimento pode vir como um convite para se arriscar — seja numa nova relação, num projeto ousado ou numa mudança pessoal que parecia distante.

Algo inesperado pode tirá-lo do roteiro habitual e levá-lo a um caminho totalmente novo. A orientação é confiar na intuição, não se prender ao medo de errar e lembrar que grandes descobertas nascem da coragem de experimentar o desconhecido.

