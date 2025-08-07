Tarô revela que sonho antigo sairá do papel para pessoas desses 3 signos
Cartas do Tarô apontam que desejos antigos podem finalmente ganhar forma concreta na vida de três signos ainda neste mês de agosto
Clique aqui e escute a matéria
O Tarô mostra que agosto reserva uma movimentação intensa para três signos em especial, especialmente no que diz respeito à realização de projetos antigos que pareciam estagnados. São sonhos que foram cultivados por muito tempo — alguns silenciosamente, outros com tentativas frustradas — e que agora encontram terreno fértil para sair do plano das ideias e ganhar corpo.
A conjunção simbólica das cartas sugere um ciclo de desbloqueios e retomadas, especialmente em áreas ligadas a vocação, criatividade, negócios e expansão pessoal. O contexto energético do mês favorece quem já vinha fazendo sua parte com persistência, mesmo diante de obstáculos. Por isso, mais do que sorte, a concretização desses sonhos está relacionada à soma de paciência, preparo e oportunidades que se alinham quase como mágica.
As cartas indicam que a vida dá sinal verde a quem souber interpretar os sinais e se movimentar com coragem. Agosto pode ser o ponto de virada de processos iniciados há muito tempo, e que agora finalmente chegam a um ponto de maturidade. Esses três signos em especial terão chances reais de realizar algo que há tempos parecia apenas um desejo distante.
Áries (21/03 – 19/04)
Para arianos, o Tarô aponta a carta O Mago, símbolo do início consciente, da iniciativa bem direcionada e do poder de transformar ideias em ação. Sonhos profissionais que antes pareciam confusos ou distantes começam a se organizar de maneira prática: uma proposta que estava travada pode avançar, uma parceria promissora pode se concretizar, ou mesmo um projeto pessoal — como abrir um negócio ou iniciar um novo curso — finalmente ganha forma.
A energia de Áries combina com a coragem do Mago, e isso ajuda a tirar do papel aquilo que já vinha sendo preparado há meses ou até anos. O segredo é agir com foco e não desperdiçar energia com distrações.
Virgem (23/08 – 22/09)
Virginianos são guiados neste momento pela carta O Sol, que ilumina caminhos antes nebulosos. Um sonho que envolvia estabilidade, reconhecimento ou realização pessoal — como conquistar a casa própria, alcançar uma vaga desejada ou finalizar um projeto que exigiu esforço contínuo — pode finalmente se materializar.
O Sol traz clareza, entusiasmo e recompensa pelo que foi construído com método. A vida dá sinais positivos, e será importante confiar na própria trajetória até aqui. A concretização virá como consequência de tudo o que foi estruturado com responsabilidade, mesmo que em silêncio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Aquário (20/01 – 18/02)
A carta A Estrela rege o momento dos aquarianos, trazendo uma mensagem de esperança renovada e conexões com o futuro. Um sonho antigo ligado a algo mais subjetivo — como mudar de cidade, trabalhar com algo mais alinhado com os próprios valores ou até publicar uma ideia criativa — pode agora ganhar viabilidade concreta.
A Estrela também fala sobre apoio espiritual, mentores e pessoas certas chegando na hora certa. O que parecia distante começa a parecer possível. A sensação será de que o universo está dando uma nova chance, mas é preciso movimentar-se, manter a fé e seguir os sinais.