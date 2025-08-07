fechar
Ex-amor surgirá na vida desses 3 signos em poucos dias, diz Tarô

Cartas indicam retorno de figuras do passado na vida de três signos, marcando reencontros que podem mexer com decisões já consolidadas

Por Pedro Lima Publicado em 07/08/2025 às 20:31
Imagem ilustrativa de Tarô
Imagem ilustrativa de Tarô - iStock

O tarô revela que, nos próximos dias, três signos em especial devem ser surpreendidos pelo retorno de alguém que marcou sua história afetiva. A conjunção simbólica entre cartas de reconciliação, saudade e movimento emocional aponta para situações em que um ex-amor ressurge, seja por meio de mensagens, encontros inesperados ou simplesmente pela força de lembranças que se recusam a desaparecer.

A energia da segunda metade de agosto traz reaberturas, revisitamentos e até propostas de retomada do que parecia encerrado. As cartas revelam que o retorno não será necessariamente físico ou imediato, mas virá acompanhado de sinais claros: nomes repetidos, músicas específicas, sonhos insistentes, sentimentos antigos que voltam à tona sem explicação aparente. Em alguns casos, será uma oportunidade para fechar ciclos com leveza.

Em outros, o destino pode colocar duas pessoas frente a frente para recomeçar com mais maturidade. O imprtante é prestar atenção ao que desperta emoções intenosas e perceber o que ainda está mal resolvido. Se algo do passado bate à porta, talvez seja hora de ouvir — e sentir — antes de decidir.

Câncer (21/06 – 22/07)

Para os cancerianos, a carta Seis de Copas sinaliza a força das memórias afetivas. Um ex-amor pode voltar a se manifestar com saudade ou com desejo real de reconexão. Essa reaproximação pode vir de forma sutil, como uma curtida nas redes sociais ou uma mensagem fora de hora, mas trará à tona sentimentos intensos e questionamentos profundos.

Será importante diferenciar o que é carência do que é sentimento verdadeiro, pois há chance real de retomada, mas somente se as feridas antigas tiverem sido curadas.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Escorpianos serão impactados pela carta O Julgamento, que fala sobre retomadas, revelações e karma emocional. Alguém que foi importante no passado pode retornar com um novo olhar, arrependimentos à flor da pele e desejo de redenção.

Esse reencontro pode ser profundo e até transformador, mas exigirá que velhos padrões sejam quebrados. Se ambos estiverem dispostos a recomeçar sob novas bases, a conexão pode renascer com mais força. Caso contrário, esse retorno servirá como libertação definitiva de uma história mal resolvida.

Peixes (19/02 – 20/03)

A carta A Lua domina o campo emocional dos piscianos neste momento, intensificando a intuição, os sonhos e as lembranças. Um ex-amor pode surgir como uma presença espiritual antes de se manifestar concretamente — e o pisciano sentirá isso no ar.

Reencontros estão favorecidos, especialmente com pessoas que deixaram assuntos inacabados. Será uma fase de resgate emocional, mas também de autoconhecimento. O que retorna pode servir tanto para reatar quanto para ensinar a soltar com mais consciência.

