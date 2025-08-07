Ex-amor surgirá na vida desses 3 signos em poucos dias, diz Tarô
Cartas indicam retorno de figuras do passado na vida de três signos, marcando reencontros que podem mexer com decisões já consolidadas
O tarô revela que, nos próximos dias, três signos em especial devem ser surpreendidos pelo retorno de alguém que marcou sua história afetiva. A conjunção simbólica entre cartas de reconciliação, saudade e movimento emocional aponta para situações em que um ex-amor ressurge, seja por meio de mensagens, encontros inesperados ou simplesmente pela força de lembranças que se recusam a desaparecer.
A energia da segunda metade de agosto traz reaberturas, revisitamentos e até propostas de retomada do que parecia encerrado. As cartas revelam que o retorno não será necessariamente físico ou imediato, mas virá acompanhado de sinais claros: nomes repetidos, músicas específicas, sonhos insistentes, sentimentos antigos que voltam à tona sem explicação aparente. Em alguns casos, será uma oportunidade para fechar ciclos com leveza.
Em outros, o destino pode colocar duas pessoas frente a frente para recomeçar com mais maturidade. O imprtante é prestar atenção ao que desperta emoções intenosas e perceber o que ainda está mal resolvido. Se algo do passado bate à porta, talvez seja hora de ouvir — e sentir — antes de decidir.
Câncer (21/06 – 22/07)
Para os cancerianos, a carta Seis de Copas sinaliza a força das memórias afetivas. Um ex-amor pode voltar a se manifestar com saudade ou com desejo real de reconexão. Essa reaproximação pode vir de forma sutil, como uma curtida nas redes sociais ou uma mensagem fora de hora, mas trará à tona sentimentos intensos e questionamentos profundos.
Será importante diferenciar o que é carência do que é sentimento verdadeiro, pois há chance real de retomada, mas somente se as feridas antigas tiverem sido curadas.
Escorpião (23/10 – 21/11)
Escorpianos serão impactados pela carta O Julgamento, que fala sobre retomadas, revelações e karma emocional. Alguém que foi importante no passado pode retornar com um novo olhar, arrependimentos à flor da pele e desejo de redenção.
Esse reencontro pode ser profundo e até transformador, mas exigirá que velhos padrões sejam quebrados. Se ambos estiverem dispostos a recomeçar sob novas bases, a conexão pode renascer com mais força. Caso contrário, esse retorno servirá como libertação definitiva de uma história mal resolvida.
Peixes (19/02 – 20/03)
A carta A Lua domina o campo emocional dos piscianos neste momento, intensificando a intuição, os sonhos e as lembranças. Um ex-amor pode surgir como uma presença espiritual antes de se manifestar concretamente — e o pisciano sentirá isso no ar.
Reencontros estão favorecidos, especialmente com pessoas que deixaram assuntos inacabados. Será uma fase de resgate emocional, mas também de autoconhecimento. O que retorna pode servir tanto para reatar quanto para ensinar a soltar com mais consciência.