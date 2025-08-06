Estas 3 cartas do tarô indicam recomeço após um período de turbulência para 3 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitura coletiva aponta nova fase para quem é de Câncer, Escorpião e Capricórnio, desde que saiba integrar os aprendizados do passado

Clique aqui e escute a matéria

Em certos momentos, mesmo quem costuma manter o controle percebe que a vida segue um curso inesperado. Erros, perdas, frustrações e decisões difíceis podem se acumular até formar um ponto de ruptura. Mas esse acúmulo também pode ser o gatilho para recomeços mais conscientes.

É nesse cenário que entra o tarô: como instrumento simbólico de autopercepção, ele mostra que o recomeço não é uma volta ao início, mas um novo caminho que só existe porque houve um processo anterior. Nesta leitura, três cartas se destacam ao sinalizar que, para alguns signos, um novo ciclo está disponível — desde que se aceite que a fase anterior chegou ao fim.

As cartas A Estrela, O Julgamento e O Seis de Paus indicam que os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio estão atravessando um processo de reconstrução que pode levá-los a um recomeço mais maduro e alinhado com o que realmente faz sentido. Não se trata de um salto imediato para o sucesso, mas de um retorno gradativo à estabilidade — emocional, profissional ou espiritual.

A ESTRELA: CÂNCER ENCONTRA NOVO SENTIDO DEPOIS DA DESILUSÃO

A Estrela representa a calma depois da tempestade. Quando aparece, sinaliza um momento em que feridas começam a cicatrizar, mesmo que o processo ainda esteja em andamento. Para Câncer, signo profundamente ligado à memória emocional, essa carta traz a chance de restaurar a confiança em si e nas pessoas após um período de decepções.

O recomeço vem com leveza, mas exige paciência. Não há promessas imediatas, apenas a certeza de que agora o solo está fértil novamente. A cura depende de aceitar que algumas ausências fazem parte do caminho.

O JULGAMENTO: ESCORPIÃO ENCARA A VERDADE PARA DEIXAR O PASSADO PARA TRÁS

O Julgamento representa um chamado à consciência. É a carta que convida a reconhecer erros, perdoar e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Para Escorpião, que tende a guardar ressentimentos ou silenciar dores profundas, essa é uma chance de libertação real.

O recomeço só será possível se vier acompanhado de uma escolha deliberada por fazer diferente. A turbulência do passado não precisa ser negada, mas compreendida como uma etapa encerrada. A nova fase começa com responsabilidade emocional.

SEIS DE PAUS: CAPRICÓRNIO VIRA A PÁGINA COM FOCO E RECONHECIMENTO

O Seis de Paus indica superação de obstáculos e início de uma fase de reconhecimento, mesmo que discreto. Para Capricórnio, que valoriza estabilidade e realizações concretas, essa carta traz a mensagem de que os esforços feitos — mesmo sob pressão ou em silêncio — começam a ser percebidos.

A turbulência não foi em vão: ela funcionou como um teste de resistência. Agora, o caminho está mais claro. O novo ciclo pede que Capricórnio confie no próprio valor e se permita assumir uma postura menos defensiva diante das oportunidades que surgem.

Números de sorte para cada signo na loteria



