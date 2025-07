Tarô anuncia mudanças drásticas na vida de 3 signos em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fim de ciclos, reviravoltas e novos caminhos marcam o mês de agosto para Escorpião, Gêmeos e Capricórnio, segundo as cartas do Tarô

Agosto chega como um divisor de águas para três signos do zodíaco, de acordo com a leitura do Tarô. As cartas revelam que este será um mês marcado por transições intensas, encerramentos inevitáveis e caminhos inesperados. Embora mudanças profundas costumem gerar apreensão, os arcanos indicam que esse movimento é necessário para que algo mais alinhado surja.

Os ciclos que chegam ao fim não são castigos, mas libertações — e exigem coragem para soltar o controle e atravessar a ponte rumo ao desconhecido. Para os nativos de Escorpião, Gêmeos e Capricórnio, o mês trará aprendizados importantes, mesmo que à primeira vista pareçam desconfortáveis.

A linguagem simbólica do Tarô atua como um espelho do inconsciente e lança luz sobre aspectos que, muitas vezes, são ignorados na correria do cotidiano. A leitura das cartas não determina o futuro de forma literal, mas oferece pistas sobre as energias predominantes e sobre como lidar melhor com as transformações que se anunciam.

No caso destes três signos, agosto será um chamado à reinvenção: o que está ruindo precisa ser deixado para trás, e a resistência ao novo só prolonga a dor. Em vez de temer as mudanças, o Tarô convida à escuta, à adaptação e à reconstrução. Veja, a seguir, como essas transformações se manifestam para cada signo e quais arcanos estão guiando esse processo.

Escorpião — Arcano da Morte

A carta da Morte carrega um simbolismo poderoso e, apesar do impacto inicial que seu nome pode causar, ela representa o fim necessário de algo que já cumpriu seu papel. Para os escorpianos, agosto chega como uma limpeza profunda.

Laços afetivos que já não sustentam crescimento, projetos que ficaram estagnados e padrões emocionais que se repetem serão colocados em xeque. Não se trata de perdas arbitrárias, mas de um convite a deixar para trás o que impede a renovação. O Tarô indica que esse momento exigirá uma postura madura, capaz de aceitar que nem tudo deve ser mantido a qualquer custo.

Ao abrir espaço, o signo cria terreno fértil para relações mais saudáveis, decisões mais conscientes e uma nova perspectiva sobre o que deseja construir. O desconforto inicial dará lugar a um sentimento de alívio, como quem respira novamente após sair de um lugar apertado.

Gêmeos — A Roda da Fortuna

O movimento é inevitável para os geminianos em agosto. Com a Roda da Fortuna no centro da leitura, o Tarô sinaliza que tudo aquilo que está preso no mesmo lugar será girado à força. O mês trará reviravoltas imprevisíveis, como mudanças repentinas no trabalho, deslocamentos inesperados ou decisões que mudam os rumos de uma relação.

Para um signo naturalmente adaptável como Gêmeos, esse ciclo pode ser vivido como uma aventura — mas exigirá foco e discernimento. A dica das cartas é não tentar controlar o ritmo das coisas: quanto mais se resiste, mais difícil é se manter em pé enquanto a roda gira.

Em vez disso, o ideal é enxergar cada novo acontecimento como uma peça que se move para um encaixe melhor. Embora nem todas as mudanças tragam respostas imediatas, elas apontam para um destino mais coerente com a identidade e os desejos do signo.

Capricórnio — A Torre

A Torre é uma das cartas mais desafiadoras do Tarô, e sua presença indica que estruturas importantes na vida dos capricornianos serão abaladas neste mês. O que parecia seguro e duradouro pode desmoronar de forma súbita — um relacionamento que parecia estável, um trabalho aparentemente garantido ou até mesmo uma crença sobre o futuro.

A princípio, o impacto pode ser difícil de assimilar, pois Capricórnio valoriza constância, planejamento e controle. No entanto, o Tarô destaca que a queda da Torre não é destruição sem propósito: ela revela o que estava mal sustentado. Agosto será o momento de encarar verdades que estavam sendo evitadas e começar do zero com mais lucidez.

A dor da desconstrução será compensada por uma reconstrução mais fiel ao que se quer de verdade. A carta aconselha não se prender ao passado e lembrar que ruínas também são terreno fértil para novos começos.

