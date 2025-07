Horóscopo do Tarô para a semana de 21 a 27 de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cartas do Tarô revelam lições, alertas e vitórias para os 12 signos entre os dias 21 e 27 de julho. Confira as mensagens da semana.

Entre os dias 21 e 27 de julho, o Tarô traz mensagens que misturam clareza, recomeço, coragem e encerramentos.

Essa semana marca transições para alguns signos e confirmações para outros. As cartas não preveem o futuro fechado, mas mostram portas que se abrem e o que você pode fazer com elas.

Saiba o que fazer nos próximos dias, de acordo com o seu signo.

O dia estimulará a busca por equilíbrio entre descanso e ação, com alguns signos mais voltados para interações e outros para o recolhimento (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal Edicase

Áries — O Carro

Você entra na semana com energia de conquista. O Carro acelera seus planos e impulsiona decisões rápidas, especialmente ligadas à vida profissional ou viagens.

Mas atenção, Áries: o segredo é saber onde quer chegar antes de sair dirigindo sem direção. É um ótimo momento para retomar o controle de algo que parecia fora dos trilhos.

Touro — O Eremita



Nem sempre parar é retroceder no dicionário de Touro. O Eremita traz uma energia de recolhimento, que convida você a se afastar um pouco da agitação e ouvir sua própria sabedoria.

Questões antigas voltam à tona pedindo resolução silenciosa. Evite buscar respostas fora. O que você procura está dentro. Espiritualidade e autocuidado em alta.

Gêmeos — O Julgamento



Você será chamado a rever decisões e enxergar situações sob uma nova luz. O Julgamento indica um reencontro com algo ou alguém do passado, mas agora com maturidade.

Gêmeos terá uma semana ideal para pedir ou oferecer perdão, se libertar da culpa e virar a página com consciência. Sua intuição está forte.

Câncer — A Estrela



Finalmente, um sopro de alívio. A Estrela mostra que o pior já passou e agora você pode respirar com mais fé no futuro. Sonhos ganham espaço para crescer e relações se tornam mais leves.

Tudo o que for ligado a beleza, arte, espiritualidade ou autocuidado está favorecido. A semana é de cura e inspiração.

Leão — O Sol



Você brilha e ninguém pode negar. O Sol ilumina sua semana com sucesso, alegria e reconhecimento. É um período ótimo para mostrar seu valor no trabalho, se destacar em grupos ou resolver mal-entendidos com bom humor. Também é um bom momento para viagens, encontros e tudo que envolva celebrar a vida. Viva isso com intensidade.

Virgem — A Justiça



Você vai se deparar com situações que exigem posicionamento claro e decisões bem pensadas. A Justiça pede que você se mantenha firme nos seus princípios, mesmo que isso incomode outras pessoas.

Contratos, acordos e questões legais podem surgir. Avalie os dois lados e, acima de tudo, seja justo consigo mesmo.

Libra — O Enforcado



Se algo está travado, talvez não seja hora de forçar. O Enforcado pede entrega e aceitação temporária. Às vezes, parar é o caminho mais sábio.

Use a semana para observar, refletir e mudar a perspectiva. Pode ser que o que parecia negativo traga uma lição valiosa. Cuidado com o excesso de expectativa.

Escorpião — A Morte



Uma virada necessária. A Morte, que tanto assusta, é apenas a confirmação de que chegou a hora de soltar o que não serve mais.

Pode ser uma relação, um padrão, um pensamento fixo. Essa carta não fala de fim, mas de libertação. Ao soltar o velho, o novo entra com mais força. Você renasce.

Sagitário — O Louco



A energia do Louco traz leveza e vontade de experimentar o novo. A semana favorece aventuras, novos projetos e encontros inesperados.

Mas atenção: confie na sua intuição e tenha responsabilidade com suas escolhas. Liberdade é bom, mas não se perca dela mesma. Vá, mas leve consciência junto.

Capricórnio — O Imperador



Você entra em um período de construção sólida. O Imperador traz estabilidade e liderança, especialmente no campo profissional.

Esta é uma semana para organizar metas, assumir responsabilidades e mostrar maturidade. Autoridade e respeito vêm de quem age com coerência. Confie na sua capacidade de estruturar o que deseja.

Aquário — A Sacerdotisa



Nada será mais valioso do que o silêncio estratégico. A Sacerdotisa pede que você observe mais do que fale, guarde segredos e confie no tempo certo das coisas.

Aquário, sua sensibilidade estará aguçada. Use-a para tomar decisões com base na intuição, não na pressa. Evite se expor demais. O invisível está em movimento.

Peixes — O Mago



Peixes, você está com todas as ferramentas nas mãos para iniciar algo novo. O Mago favorece comunicação, criatividade, ideias e recomeços. Use seu dom natural para sentir o ambiente e captar oportunidades. Só tome cuidado para não dispersar. Canalize sua energia em algo real. A semana será poderosa se você agir com intenção.

