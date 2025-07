O que significa sonhar com parentes que já morreram, segundo a psicologia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sonhar com familiares que já partiram pode ser reflexo do inconsciente lidando com o luto, memórias ou emoções ainda não resolvidas

Não é raro acordar com o coração apertado depois de um sonho com alguém que já morreu. Especialmente quando essa pessoa foi um parente próximo, como um avô, uma irmã ou até os próprios pais. Os sonhos com parentes falecidos podem provocar sentimentos intensos: conforto, saudade, medo ou até alívio. Independentemente da emoção despertada, essas experiências oníricas costumam deixar perguntas no ar: por que estou sonhando com essa pessoa agora? O que isso pode querer dizer? Será que é um sinal ou apenas uma lembrança?

Segundo a psicologia, esses sonhos nem sempre têm um significado sobrenatural. Pelo contrário: eles tendem a refletir o funcionamento da mente em momentos de processamento emocional. A teoria psicanalítica, por exemplo, interpreta os sonhos como manifestações do inconsciente, onde memórias, desejos e afetos reprimidos emergem de forma simbólica. Já abordagens contemporâneas consideram que o cérebro pode utilizar imagens familiares e afetivas para organizar sentimentos que ainda não foram elaborados, como o luto, a culpa ou o amor não expresso.

Além disso, contextos específicos como aniversários de falecimento, datas comemorativas ou mesmo situações de estresse e mudança podem reativar inconscientemente memórias afetivas que ganham forma nos sonhos. Isso também pode acontecer mesmo muitos anos após a morte de alguém querido. A presença desse parente no sonho, então, pode representar não só a falta dele, mas também aspectos da própria personalidade do sonhador que estão sendo revisitados naquele momento da vida.

Quando a mente elabora a saudade

Para a psicologia clínica, sonhar com parentes falecidos é muitas vezes parte do processo de luto. De acordo com a psicanalista Maria Helena Guerra, esses sonhos podem surgir como uma forma de "conversar" com quem já partiu. “Mesmo depois da morte, o vínculo emocional permanece. A mente busca elaborar essa ausência de várias maneiras, e o sonho é uma delas”, explica.

Nesses casos, o sonho pode oferecer conforto ou reabrir questões que ficaram em aberto. Uma pessoa que perdeu um pai com quem teve uma relação difícil pode revivê-lo em sonhos como forma de ressignificar essa história. Já quem sente falta de conselhos maternos, por exemplo, pode sonhar com a mãe em situações de decisão difícil. A memória afetiva se mistura às necessidades emocionais do presente.

Nem sempre o sonho é sobre quem morreu

Outra perspectiva importante é a simbólica: em muitos casos, o parente falecido representa algo além da própria figura. Pode simbolizar segurança, autoridade, infância, proteção, ou qualquer valor que aquela pessoa transmitia. Por isso, sonhar com um avô que já morreu pode, em certas circunstâncias, indicar o desejo por estabilidade ou apoio em tempos de incerteza. O conteúdo do sonho — o que a pessoa faz, diz ou sente — também é essencial para entender o que está sendo representado ali.

A psicologia cognitiva ainda lembra que o cérebro, durante o sono REM, tende a recombinar experiências e afetos do cotidiano. Se o sonhador viu uma foto antiga, ouviu uma música ou conversou sobre o parente falecido, isso pode influenciar a formação do sonho. Nem sempre é um “aviso”: às vezes, é só a forma como o cérebro processa estímulos recentes ligados a emoções passadas.