Sonhar com fezes pode ter interpretações diversas. A seguir, vamos mostrar o que seu subconsciente pode estar querendo te dizer com esses sonhos!

Sonhar com fezes pode ser uma experiência bastante estranha. Nesse caso, é natural acordar com uma sensação de nojo e se perguntar se há algo de errado.

No entanto, no universo dos sonhos, as fezes raramente são um presságio literal de algo ruim ou sujo.

Pelo contrário, em muitas interpretações, sonhar com fezes pode ser um sinal surpreendentemente positivo, ligado a prosperidade, liberação e até mesmo purificação.

A seguir, vamos apresentar os significados de sonhar com fezes. Veja agora!

Qual o significado de sonhar com fezes?

Sonhar com fezes pode representar aquilo que precisa ser "descartado" da sua vida: pensamentos negativos, emoções tóxicas, situações que não te servem mais ou até mesmo pessoas que estão te puxando para baixo.

Além disso, sonhos com fezes também é fortemente associado à riqueza, ao dinheiro e à abundância.

Outros significados de sonhar com fezes

Imagem ilustrativa de uma mulher no banheiro! - Reprodução/ iStock

1. Sonhar que pisa em fezes

Por mais desagradável que seja, essa é uma das interpretações mais clássicas de sorte e ganhos financeiros inesperados.

2. Sonhar com fezes espalhadas

Pode indicar que você está se sentindo invadido por problemas ou emoções que estão fora de controle, ou que você precisa organizar melhor sua vida.

3. Sonhar que está limpando fezes

Significa que você está ativamente trabalhando para resolver problemas, se livrar de energias negativas ou organizar sua vida financeira. É um sinal de proatividade.

4. Sonhar com fezes humanas

Por fim, isso pode ser um sinal de que você está se livrando de algo que estava te pesando.

Pode ser uma preocupação, um relacionamento ruim ou até mesmo um segredo que você guardava.

Essa "liberação" abre espaço para coisas novas e positivas entrarem na sua vida.