Dia do Sexo: 4 simpatias para apimentar a relação
Para quem gosta de esoterismo, pequenos rituais podem ser uma maneira de colocar intenção para um encontro. Conheça quatro opções para experimentar!
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O Dia do Sexo é celebrado em 6 de setembro, mas a data não precisa ser o único motivo para sair da rotina.
Para quem gosta de esoterismo, rituais populares podem entrar na preparação para um encontro como uma maneira simbólica de trabalhar desejo, sensualidade e intenção.
Entre os ingredientes que aparecem nessas práticas estão açúcar, rosa vermelha, perfume, canela e peças íntimas.
A proposta, porém, vai além de reunir objetos considerados simbólicos: o ritual também pode funcionar como uma forma de criar expectativa e dedicar atenção ao momento a dois.
A Cigana Eva, especialista do Astrocentro, explica que a intenção é justamente colocar mais significado na preparação. “A ideia é usar a simbologia desses elementos para colocar mais intenção e expectativa no momento”, diz.
Quais simpatias podem ajudar a apimentar a relação?
1. Simpatia para aumentar o prazer
A primeira opção combina peças íntimas do casal, fita vermelha e açúcar, associados simbolicamente à união, paixão e doçura.
- Você vai precisar de: 1 calcinha usada, 1 cueca usada, 1 fita vermelha, 1 litro de água e 5 colheres de açúcar.
- Como fazer: na primeira sexta-feira da Lua Nova, depois de uma noite de amor, amarre as peças usadas com a fita vermelha. Coloque-as de molho em um litro de água com o açúcar até a manhã seguinte. Depois, lave normalmente e deixe as duas secarem juntas.
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2. Simpatia para aumentar a sensualidade
Aqui, a preparação ganha destaque. A prática usa uma calcinha preta nova, uma rosa vermelha e o perfume favorito.
- Como fazer: três dias antes de um encontro marcado para a Lua Cheia, lave a peça em água fria e borrife três vezes o perfume. Retire as pétalas da rosa e passe-as sobre a calcinha. Deixe secar naturalmente e enterre as pétalas em um jardim ou aos pés de uma árvore florida.
No dia do encontro, a orientação é usar a peça e o mesmo perfume, transformando a preparação em parte do ritual.
3. Simpatia para despertar a potência
Para trabalhar simbolicamente a ideia de disposição e potência, o ritual combina sete ovos e canela.
- Como fazer: durante sete manhãs, bata uma gema com canela e consuma a mistura enquanto mentaliza uma noite de sexo prazerosa, com disposição e confiança. A prática é baseada principalmente na intenção e na visualização.
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4. Simpatia para uma noite mais quente
A última opção repete a combinação de calcinha preta nova, rosa vermelha e perfume, com foco na expectativa para o encontro.
- Como fazer: três dias antes, lave a peça em água fria, borrife o perfume e passe as pétalas da rosa sobre ela. Deixe secar naturalmente e enterre as pétalas em um jardim ou sob uma árvore florida. No dia marcado, use a peça e o mesmo perfume.