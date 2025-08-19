Xô, inveja! Faça um Patuá de Proteção contra energias negativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os patuás geralmente são instrumentos utilizados para trazer sorte ou para trazer proteção. Faça em casa para afastar as energias negativas!

Em um mundo onde a energia de uns pode, sem querer, interferir na nossa, buscar formas de se proteger se tornou uma prioridade para muitos.

O patuá de proteção é um objeto de poder, um amuleto criado para afastar energias negativas, o mau-olhado e, principalmente, a inveja.

A seguir, vamos apresentar o passo a passo para fazer um patuá. Veja agora!

Patuá de Proteção contra energias negativas

Segundo o portal AstroCentro, esse patuá vai te ajudar a se livrar da energia e efeitos negativos que a inveja traz para sua vida.

Imagem ilustrativa de um saquinho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 pedaço de tecido vermelho (ou saquinho de tecido vermelho);

Pedaço de papel;

1 figa (pingente);

1 ferradura (pingente);

Azeite.

Como fazer?

Caso você tenha escolhido fazer o saquinho, basta costurar (ou cole) 3 lados e deixe uma abertura.

Em seguida, escreva o seguinte decreto no pedaço de papel:

"Eu decreto que a partir desse momento, nenhum olhar, pensamento ou palavra que seja direcionada para o meu mal, chegue até mim!".

Então, coloque o papel e os pingentes de figa e ferradura dentro do saquinho, e depois pingue uma gota de azeite sobre eles.

Por fim, feche o saquinho e leve sempre com você ao sair de casa.