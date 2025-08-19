fechar
Simpatias | Notícia

Xô, inveja! Faça um Patuá de Proteção contra energias negativas

Os patuás geralmente são instrumentos utilizados para trazer sorte ou para trazer proteção. Faça em casa para afastar as energias negativas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 9:32
Imagem ilustrativa de um saquinho!
Imagem ilustrativa de um saquinho! - Reprodução/ iStock

Em um mundo onde a energia de uns pode, sem querer, interferir na nossa, buscar formas de se proteger se tornou uma prioridade para muitos.

O patuá de proteção é um objeto de poder, um amuleto criado para afastar energias negativas, o mau-olhado e, principalmente, a inveja.

A seguir, vamos apresentar o passo a passo para fazer um patuá. Veja agora!

Patuá de Proteção contra energias negativas

Segundo o portal AstroCentro, esse patuá vai te ajudar a se livrar da energia e efeitos negativos que a inveja traz para sua vida.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um saquinho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 pedaço de tecido vermelho (ou saquinho de tecido vermelho);
  • Pedaço de papel;
  • 1 figa (pingente);
  • 1 ferradura (pingente);
  • Azeite.

Como fazer?

Caso você tenha escolhido fazer o saquinho, basta costurar (ou cole) 3 lados e deixe uma abertura.

Em seguida, escreva o seguinte decreto no pedaço de papel:

"Eu decreto que a partir desse momento, nenhum olhar, pensamento ou palavra que seja direcionada para o meu mal, chegue até mim!".

Então, coloque o papel e os pingentes de figa e ferradura dentro do saquinho, e depois pingue uma gota de azeite sobre eles.

Por fim, feche o saquinho e leve sempre com você ao sair de casa.

