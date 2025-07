Banho da Atração: Aumente o seu poder de sedução!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está desejando chamar a atenção de alguém novo ou até mesmo se sentir mais confiante?

Nesta matéria, vamos apresentar um banho mágico que é capaz de aumentar a sua autoestima e seduzir quem quer que seja seu alvo. Veja agora!

Banho da atração poderoso

Imagem ilustrativa de uma mulher chique! - Reprodução/ iStock

Materiais:

2 litros de água mineral ou filtrada;

7 pétalas de rosa vermelha;

Um punhado de hibisco;

Um punhado de canela em pau ou em pó;

Um raminho de alecrim;

Um pouco de mel;

Um recipiente para preparar o banho;

Um pano limpo ou toalha branca.

Como fazer?

Em um recipiente limpo, coloque os 2 litros de água. Adicione as pétalas de rosa, o hibisco, a canela e o alecrim.

Leve esses ingredientes ao fogo e deixe ferver por cerca de 5 a 7 minutos. Enquanto ferve, mentalize seu desejo de aumentar sua atração, sua autoconfiança e a sedução.

Desligue o fogo e espere a mistura amornar um pouco, até que esteja em uma temperatura agradável para o seu corpo. Adicione o mel e mexa bem, sempre mentalizando a atração que você deseja emitir.

Tome seu banho de higiene normalmente. Durante este banho, visualize-se limpando todas as energias negativas, inseguranças e bloqueios que possam estar te impedindo de atrair o que deseja.

Após seu banho de higiene, fique dentro do box ou banheira. Com o recipiente do banho de atração em mãos, despeje a mistura do pescoço para baixo, lentamente.

Enquanto faz isso, repita mentalmente ou em voz baixa frases como: "Eu sou atraente", "Eu sou desejado(a)", "Minha luz brilha e atrai o amor", "Eu me amo e me sinto confiante".

Não enxágue o corpo após o banho. Deixe a água do banho da atração secar naturalmente em sua pele. Seque seu corpo levemente com a toalha, dando pequenas batidinhas, mas sem remover o excesso das ervas.

Os restos das ervas que ficarem no chão do box podem ser recolhidos e descartados em um jardim, em um vaso de planta ou em água corrente. Após o banho, vista uma roupa clara, leve e que te faça sentir bem.