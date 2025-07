Banho de anis-estrelado: Faça para abrir caminhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Você se sente estagnado, como se as portas não se abrissem para novas oportunidades?

Em certos momentos da vida, uma sensação de bloqueio pode acabar nos impedindo de avançar.

Por esse motivo, vamos apresentar esse banho de anis-estrelado, perfeito para abrir caminhos. Veja agora!

Banho de anis-estrelado

Imagem ilustrativa do anis-estrelado! - Reprodução/ iStock

Comece fervendo 1,5 litro de água, coloque 7 anis-estrelados e ferva por 5 minutos.

Acrescente um punhado de manjericão seco e ferva por cerca de 3 minutos. Se for manjericão fresco, coloque um galinho e ferva por 2 minutos.

Desligue e abafe por 20 a 30 minutos e coe.

Segundo o portal João Bidu, primeiro é necessário tomar um banho higiênico normalmente antes de despejar a água de anis-estrelado da cabeça para baixo.

Feito isso, não entre mais no chuveiro, apenas enxágue com a toalha de banho, dando pequenas batidinhas no corpo. Após o banho, acenda uma vela branca e faça a seguinte oração:

"Meu Divino Deus

Hoje eu agradeço por toda a gentileza que recebo todos os dias

Agradeço por estar vivo

Agradeço por respirar

Peço desculpas por minhas falhas

Peço que me ajude com as ferramentas que preciso para prosperar e crescer

Ajuda-me a trabalhar, a ser forte, a saber resistir à rejeição,

Mas acima de tudo, ajuda-me a ser constante e determinado.

Que eu seja uma estrela aqui na Terra e brilhe através dos caminhos abertos

Amém assim é".

Lembre que isso é um ritual, então não desperdice sua concentração com celular, televisão ou alguém chamando seu nome.