Simpatia poderosa com canela para afastar inveja na vida amorosa

A inveja é um sentimento que, infelizmente, pode se manifestar em diversas áreas da nossa vida, inclusive na amorosa.

Quando o relacionamento está indo bem, é natural que a felicidade atraia olhares, e nem todos são de admiração.

Por esse motivo, separamos uma simpatia muito poderosa com canela que é perfeita para afastar a inveja da sua vida amorosa. Veja agora!

Simpatia com canela

Segundo o João Bidu, essa é uma das melhores simpatias para combater a inveja da vida amorosa.

Primeiro, leve 2 litros de água ao fogo e adicione 2 pedaços de canela em pau.

Quando atingir ponto de fervura, desligue e aguarde o preparado atingir uma temperatura agradável para sua pele.

Em seguida, use as mãos para macerar as pétalas de uma rosa amarela. Coloque na água junto com uma colher de sopa de açúcar mascavo.

Feito isso, misture todos os ingredientes e coe o banho.

Tome seu banho higiênico como de costume e, depois, despeje o ritual com canela em seu corpo, do pescoço para baixo. Não há necessidade de enxaguar.