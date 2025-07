3 simpatias fortes para parar de beber

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Lutar contra o vício do álcool é um desafio que exige força e muita determinação.

Além de tratamentos médicos e psicológicos, muitas pessoas ainda buscam por simpatias como um complemento para ajudar nesse processo.

Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias simples que podem ajudar a parar de beber. Veja agora!

Simpatias para acabar com o vício

Imagem ilustrativa de um homem recusando bebida - Reprodução/ iStock

1. Simpatia do altar

Segundo o Terra, você precisa jogar fora a roupa que utilizou na última vez que bebeu.

Feito isso, construa um pequeno altar na sua casa para terminar a simpatia. Pegue um copo qualquer e coloque um dedo de bebida, em seguida, o coloque no altar.

Todas as manhãs, escreva seu nome em um pedaço de papel e o deixe em cima do copo.

No final do dia, tire o papel e jogue fora a bebida. Repita isso até encontrar o papel dentro do copo.

Acredite que você conseguirá se afastar do vício, só assim a simpatia dará certo.

2. Simpatia de Santo Onofre

Comece escrevendo debaixo de uma imagem de Santo Onofre, o nome da pessoa que tem o vício da bebida, deixe no seu quarto e, todos os dias, antes de dormir, reze:

"Santo Onofre, sofreste com o vício e sabes o quanto essa doença afeta a saúde e ameaça a dignidade. Imploro o teu auxílio para que (diga o nome da pessoa) se liberte desse mal e recupere a sobriedade e o amor-próprio".

Veja também: 2 simpatias para conseguir um novo amor rápido

Quando for atendida, risque o nome da pessoa da imagem, deixe em uma igreja e mande rezar uma missa em agradecimento.

3. Simpatia da cana-de-açúcar

Escreva o nome da pessoa viciada em um papel. Feito isso, abra um pedaço de cana-de-açúcar (no sentido do comprimento) e coloque o papel entre as partes.

Embrulhe e deixe dentro de sua casa, em um local que não seja visto por ninguém, até que a pessoa pare de beber. Depois, jogue tudo no lixo.