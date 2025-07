Como vai ser o mês de agosto para o signo de Virgem? Veja previsões!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Virgem começa agosto de 2025 com bastante energia, graças à presença de Marte no seu signo até o dia 6. Esse impulso favorece atitudes firmes, decisões e mais iniciativa para colocar planos em prática.

É importante ter cuidado com a pressa ou irritação diante de obstáculos.

Ao mesmo tempo, Mercúrio segue retrógrado até o dia 11. Então fique atento para possível cansaço mental ou desejo maior de se recolher. É o período para refletir, descansar a mente e rever algumas ideias.

Depois do dia 6, Marte passa a influenciar assuntos práticos, como dinheiro e organização. Você tende a lidar melhor com finanças, valorizando o que sabe fazer e buscando mais estabilidade.

E a partir do dia 12, com Mercúrio direto, tudo começa a clarear. As ideias fluem melhor e fica mais fácil tomar decisões com segurança.

Resumo do mês: agosto pede equilíbrio entre ação e introspecção. Você começa com força total, passa por uma fase de revisão e termina mais centrado(a), pronto(a) para ajustar o que for preciso.

HORÓSCOPO DE AGOSTO