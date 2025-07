Qual signo combina com Virginiano?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A temporada de Virgem chegou, e com ela, a energia da praticidade, da organização e de um olhar crítico, mas também afetuoso, para os detalhes da vida. Virginianos são meticulosos, leais e extremamente comprometidos com quem amam. Mas afinal, quem consegue conquistar esse coração tão exigente?

Descubra os signos que mais combinam com Virgem, e por que essas combinações têm tudo para virar uma história de amor digna de novela!

Touro



Não é surpresa que Touro e Virgem formem um casal quase perfeito. Ambos são signos de Terra, o que significa que compartilham a mesma visão de mundo: pés no chão, foco em estabilidade e muito carinho nas entrelinhas.

Virgem encontra em Touro um porto seguro, alguém que valoriza os pequenos gestos, o conforto do cotidiano e a lealdade acima de tudo. Em troca, Touro admira a dedicação virginiana e sua capacidade de fazer tudo com excelência.

Na intimidade, o ritmo é envolvente e apaixonado. Os dois se entregam de forma intensa, mas com respeito ao tempo do outro, e o resultado é pura harmonia.

Escorpião



À primeira vista, Virgem e Escorpião podem parecer mundos opostos. Um é racional e contido, o outro é emocional e intenso. Mas é justamente essa diferença que cria uma conexão magnética.

Escorpião consegue romper as barreiras emocionais de Virgem, despertando nele uma entrega mais profunda. Já Virgem traz lucidez e equilíbrio para a intensidade escorpiana.

Essa relação é uma verdadeira dança de opostos complementares, cheia de química, profundidade e transformação. Um casal que se desafia e se reinventa o tempo todo.

Peixes



Virgem e Peixes são signos opostos no zodíaco, e como diz a astrologia, os opostos se completam. Enquanto Peixes é emoção pura, imaginação e sensibilidade, Virgem representa lógica, cuidado e estrutura. Juntos, eles constroem um relacionamento onde a alma encontra o chão, e o coração encontra direção.

Virgem admira o olhar compassivo de Peixes, enquanto Peixes se encanta com a dedicação e o apoio constante do virginiano. É um vínculo construído com admiração mútua e muita troca.

Na intimidade, a conexão é sensível, intensa e espiritual. É aquele tipo de amor que evolui com o tempo e que tem tudo para ser duradouro.

Previsões do mês de julho para todos os signos