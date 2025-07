Qual é a personalidade de um taurino?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A personalidade de um taurino é marcada por firmeza, constância e um forte senso de realidade. Quem nasce sob o signo de Touro (entre 20 de abril e 20 de maio) costuma ser uma pessoa confiável, paciente e muito ligada aos prazeres da vida. Mas por trás de toda essa calma, há também uma teimosia difícil de contornar.

Veja os principais traços da personalidade de Touro:

Estável e determinado



Taurinos são conhecidos por sua estabilidade emocional e senso prático. Quando decidem algo, seguem até o fim, mesmo que o caminho seja longo. Não gostam de mudanças bruscas e preferem ambientes onde possam se sentir seguros e confortáveis.

Teimoso, mas leal



Uma das marcas registradas desse signo é a teimosia. Quando um taurino acredita que está certo, é quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Em compensação, é extremamente leal: quando se compromete com alguém ou com uma causa, é para valer.

Apreciador do conforto e da beleza



Regido por Vênus, o planeta do amor e da estética, Touro tem uma sensibilidade especial para tudo o que é belo e prazeroso. Valorizam boa comida, roupas de qualidade, ambientes aconchegantes e relações afetivas que ofereçam estabilidade e afeto.

Paciente e confiável



Taurinos sabem esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. São pacientes por natureza e transmitem confiança por onde passam. Amigos e familiares costumam vê-los como porto seguro, alguém com quem se pode contar em qualquer situação.

Pé no chão e realismo



Touro é um signo de Terra e, como tal, é profundamente ligado à realidade. Prefere agir com os pés no chão do que se perder em devaneios. Gosta de ver resultados concretos e, por isso, costuma ter uma boa relação com o trabalho e com as finanças.

Desafios a trabalhar



Apesar de tantas qualidades, o taurino precisa ficar atento ao excesso de apego, seja a pessoas, situações ou objetos. Pode resistir às mudanças mesmo quando elas são necessárias. Também tende a ser possessivo e a exagerar nos prazeres, como comida ou conforto, usando-os como válvula de escape.

Previsões do mês de julho para todos os signos: